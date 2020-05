Salta anche la Codroipo in bicicletta

Il presidente della Pro Loco Villa Manin, Felice Vecchione, annuncia che la 37esima Codroipo in bicicletta, in programma il 31 maggio, non si svolgerà, a causa delle limitazioni imposte dal Coronavirus.

“L’anno scorso erano stati circa 600 i partecipanti", spiega Vecchione. "Quest’anno la competizione doveva partire dalla piazza, con ristoro gratuito al ristorante Da Toni a Gradiscutta, mentre il ricavato della manifestazione sarebbe stato come sempre devoluto in beneficienza”.

Nel 2019 i proventi erano stati devoluti a un militare dei Lanceri di Novara bisognoso di cure per una rara malattia, mentre l'edizione precedente aveva dato un sostegno concreto alla Casa Joy, associazione che si occupa di sostenere le famiglie con bambini oncologici.