San Daniele si tinge di rosa

Mancano esattamente cento giorni alla partenza del Giro d’Italia e le città che, di tappa in tappa, ospiteranno la manifestazione ciclistica più famosa del Paese, hanno voluto mostrare al mondo, il loro legame con la Corsa Rosa, illuminando i simboli che le rappresentano. Monumenti, piazze, strade e angoli più unici che rari, verranno esaltati da giochi di luce a tinte rosa, per testimoniare l’affetto e il legame profondo e indissolubile tra il territorio e la gara.

Anche San Daniele del Friuli ha voluto prender parte all'iniziativa donando per un giorno ai suoi edifici più rappresentativi, il colore del Giro per eccellenza: il Duomo, la biblioteca Guarneriana, il Portonat e la Chiesa del Castello si vestiranno di nuova luce e sarà uno spettacolo mai visto prima, in grado di creare un’atmosfera suggestiva, che unirà tutti in nome dello sport, della sana competizione e dell’amore per la propria terra.

L’appuntamento è previsto il 26 maggio in occasione della sedicesima tappa che partendo da Udine raggiungerà la città del prosciutto.