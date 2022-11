San Marino prima tappa della fiaccola di Eyof 2023

La fiamma simbolo olimpico della pace è arrivata a San Marino direttamente da Roma dove è stata accesa, all’Ara Pacis, dalla biathleta Sara Scattolo, medaglia d’oro ai mondiali giovanili 2022 e Testimonial Friuli Venezia Giulia in ambito Eyof 2023.

La Torcia, accompagnata da alcuni atleti olimpici sammarinesi tra cui Matteo Gatti, dai rappresentanti delle istituzioni sportive sammarinesi e del Comitato Organizzatore Eyof 2023, dopo un suggestivo passaggio nel centro storico, partendo da Borgo Maggiore e risalendo in funivia fino a Piazza della Libertà, toccando la Basilica del Santo e la Prima Torre, è stata accolta sul piazzale “Lo Stradone”, accanto alla Porta del Paese, ai pendii del monte Titano.

Sul truck Io Sono Friuli Venezia Giulia, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi ha dato il benvenuto alla delegazione di Eyof 2023 a nome di tutto il movimento sportivo della Repubblica, sottolineando l’importanza dello sport all’interno della società. Condividiamo il messaggio che Eyof 2023 sta divulgando legato all’inclusione, rispetto e amicizia attraverso i giovani atleti provenienti da così tante nazioni. Anche per questo motivo siamo orgogliosi di poter partecipare con una nostra rappresentanza al Festival Olimpico Invernale Giovanile organizzato in Friuli Venezia Giulia a gennaio.

Maurizio Dunnhofer, presidente del Comitato Organizzatore della sedicesima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea ha illustrato i numeri da record dell’evento che si terrà in Friuli Venezia Giulia dal 21 al 28 gennaio del prossimo anno. Siamo pronti ad accogliere 2.300 partecipanti, 1.300 atleti dai 14 ai 18 anni provenienti da 47 comitati olimpici nazionali che gareggeranno in 12 località (incluse l’austriaca Spittal e la slovena Planica) in 14 discipline sportive per 109 competizioni in calendario. Gli ospiti saranno assistiti e seguiti da 1.300 volontari. Eyof 2023 Fvg sarà un evento sportivo che proietterà giovani talenti verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con cui abbiamo sviluppato un importante collaborazione nei settori della sostenibilità, ricerca e volontariato.

Il Segretario di Stato per lo sport della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfermini ha voluto ricordare che, di fronte ad un periodo molto difficile che l’intera umanità sta vivendo, tra guerre e pandemie, eventi come Eyof 2023 rappresentano una speranza per il futuro. L’obiettivo del tour della fiamma olimpica è quello di trasmettere lo spirito dei Giochi Olimpici Giovanili Europei con messaggi di amicizia, inclusione e condivisione.

Al termine dei saluti istituzionali, è iniziata la vera festa, con attività di promozione rivolte ai più giovani, degustazione delle eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia e l’intrattenimento con la mascotte Kugy.