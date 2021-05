San Vito, nasce lo sportello del Comitato italiano paralimpico

Evento speciale questa mattina, sabato 15 maggio, sotto la Loggia comunale che si affaccia su Piazza del Popolo, con l’inaugurazione dello Sportello informativo Comitato italiano paralimpico che da lunedì sarà operativo all’ex Essiccatoio Bozzoli, sede dell’Ufficio Sport del Comune di San Vito al Tagliamento. Una novità sancita ieri con la firma del protocollo tra l’Ente sanvitese e appunto il Cip (Comitato italiano paralimpico) del Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo servizio permetterà di offrire informazioni utili a tutti coloro che intendono avvicinarsi allo sport paralimpico, mettendo in contatto gli interessati con le associazioni sportive presenti nel territorio che offrono questa possibilità. “E’ un ulteriore tassello - ha esordito l’Assessore Carlo Candido - del percorso avviato e rafforzato in questi anni con cui intendiamo perseguire come Amministrazione comunale l’obiettivo dello Sport per Tutti”.

L’Assessore ha quindi ricordato che “attraverso altri provvedimenti come i Bonus sport, introdotti da alcuni anni, il nostro forte impegno è nell’agire per rimuovere gli ostacoli di natura economica che possono limitare l’accesso alla pratica sportiva. Ma c’erano altre barriere da abbattere: tra queste, quelle della disabilità. Viviamo in un territorio bello e fortunato dove operano diverse realtà anche nell’ambito dello sport per disabili. Da queste premesse ha preso vita lo Sportello informativo Comitato italiano paralimpico che contribuirà a farle conosce e soprattutto a far conoscere le attività che propongono”.

Un plauso all’iniziativa del Comune di San Vito, oltre che dal Presidente regionale del Cip, Giovanni De Piero, è giunto ieri durante la presentazione anche dal Presidente nazionale Luca Pancalli che ha invitato, con un personale messaggio, “a continuare su questa strada affinché lo sport abbia piena cittadinanza e non sia qualcosa a disposizione di pochi”.

L’occasione è stata utile poi per conoscere meglio alcune delle associazioni che propongono sport paralimpico a San Vito, come il Pinna Sub che propone nuoto pinnato integrato, ossia svolto insieme da atleti disabili e normodotati. C’è poi il sodalizio delle Fiamme Cremisi che oltre a proporre attività per atleti disabili hanno allestito nella zona a ridosso del fiume Tagliamento, all’interno del campus Gallo Cedrone, delle aree specificatamente attrezzate per lo sport paralimpico, come le pedane per il tiro con l'arco, percorsi di handbike e un velodromo per mountain bike per ipovedenti.

Durante l’evento trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di San Vito, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tra cui il Sindaco Antonio Di Bisceglie e la Vicesindaca Federica Fogolin, hanno voluto premiare il calciatore Salvatore La Manna quale Miglior atleta paralimpico Sanvitese 2020, anno in cui ha conquistato lo scudetto nel Campionato italiano di calcio amputati con la squadra del Vicenza. Originario della Sicilia, residente da tempo a San Vito, nel 2009 il caporal maggiore scelto Salvatore La Manna, Salvo per tutti, ha subito l’amputazione della gamba durante un’azione in Libano. E’ rinato con il calcio.

“Invito tutti i ragazzi con disabilità - ha detto La Manna che fra pochi giorni sarà in Turchia per giocare la Champions League di categoria - a non rinunciare al sogno di poter fare sport. Così i genitori non devono frenarli. So che non è facile. So che non ci si sa a chi rivolgere spesso. Io stesso, quando ho avuto l’incidente e volevo iniziare a fare sport non sapevo a chi chiedere. Ma iniziative come quelle del Comune di San Vito al Tagliamento danno un grande aiuto. Ora c’è questo sportello che può indirizzarvi. Le società sportive non mancano”.