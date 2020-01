Sappada è pronta per gli Xtreme Days

Xtreme Days è il festival itinerante di sport alternativi e outdoor più importante d’Italia che vivrà il primo dei tre appuntamenti 2020 sulle nevi di Sappada per la Winter Edition in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio. Xtreme Days si presenta agli ospiti con un villaggio dedicato presso l’area di Pian dei Nidi, che sarà attivo dal pomeriggio di venerdì 31 febbraio, all’interno del quale il pubblico avrà libero accesso; questo sarà il quartier generale per l’intera durata del festival che ospiterà vari stand di aziende di marchi sportivi per prove tecniche di materiali e tante attività ed esperienze uniche da praticare, oltre a show adrenalici in cui immergersi per un programma non stop dall’alba al tramonto.

L’appuntamento a Sappada sarà un’occasione unica per fare dei voli in parapendio decollando da Sappada 2000 (ad un prezzo speciale) con gli istruttori di Wings2Fly, per escursioni guidate su una slitte trainata da Alaskan Malamute sui prati dello stadio del fondo, per provare l’esperienza unica di una uscita sulle ciaspole in notturna, appena dopo il calar del sole, con l’istruttore e profondo conoscitore di Sappada Gianmarco Kratter, che svelerà ai partecipanti alcune particolarità e suggestioni della vallate sappadina e dei suoi boschi, ascoltandone i suoni lontani dai rumori del giorno.

Escursioni in E-bike sulla neve, lezioni di acroyoga e tessuti aerei, slackline ed highline, escursioni in motoslitta; tantissime attività da provare fino a sera quando a Pian dei Nidi l’Apres Ski con dj set darà inizio alla festa serale. Il momento clou del festival sarà la grande festa di sabato sera nel palazzetto di Pian dei Nidi, con le proiezioni relative alle spedizione degli attesi ospiti Daniel Ladurner ed Aaron Durogati ed il concerto live della band Back Door Men.

L’elenco completo delle attività, orari e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.xtremedays.it nella sezione “Winter Edition Sappada”; molte attività sono a prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 gennaio essendo i posti limitati.

Inoltre nell’ambito dell’appuntamento Xtreme a Sappada, domenica 2 gennaio si disputerà l’edizione 2020 della Xtreme Winter Trail, gara competitiva su percorso di 16.5 kilometri a cui si affiancherà la prova non competitiva della FamilyTrail di 7 kilometri aperta a tutti (anche agli amici a quattro zampe) e con diversi punti di ristoro lungo il percorso.

Per chi vorrà soggiornare nel fine settimana nella splendida località dolomitica è possibile usufruire della speciale promozione per i pernottamenti per l’evento contattando il Consorzio Turistico Sappada Dolomiti (info@sappadadolomiti.com).

Xtreme Days Winter Edition e Xtreme Winter Trail 2020 contano sul supporto di numerosi partner e sponsor: Comune di Sappada, PromoTurismo FVG, Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, Crazy Idea, Nortec, Garmin, Autostar, SportCube, Alea.