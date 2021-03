Sappada terra di campioni, dieci medaglie nel weekend

Sappada si riconferma terra di campioni. Nell’ultimo fine settimana agonistico, gli atleti di biathlon, sci nordico e sci alpino hanno conquistato dieci medaglie nelle varie discipline ai Campionati italiani.

Nello sci alpino Emanuele Buzzi è salito sul gradino più alto del podio, Edoardo Buzzi ha conquistato due bronzi e Davide Graz due argenti nel fondo, mentre nel biathlon Lisa Vittozzi è stata due volte d'oro, Daniele Fauner ha conquistato un oro e un bronzo e, infine, Eleonora Fauner è salita sul gradino più alto.

Solo nella giornata di ieri sono state cinque le medaglie portate a casa dagli atleti sappadini. Ai Campionati italiani di Santa Caterina Valfurva, Emanuele Buzzi ha chiuso la stagione conquistando il titolo di campione di super G, precedendo di 26 centesimi Christof Innerhofer. In famiglia Buzzi si è festeggiata anche un’altra medaglia, quella di Edoardo, che ha conquistato il terzo posto agli Italiani aspiranti di fondo in Trentino nella 20 chilometri.

In Val Martello, invece, doppietta nella categoria Senior nella staffetta mista per le altre due atlete sappadine, Lisa Vittozzi ed Eleonora Fauner; oro anche per Daniele Fauner nella categoria Junior, sempre in staffetta mista.