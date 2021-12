Sara Casasola vince il Master Cross Selle Smp

E' Sara Casasola la vincitrice del circuito Master Cross Selle SMP tra le donne Elite. Grazie al secondo posto ottenuto alle spalle di Gaia Realini a Castello Roganzuolo, la portacolori della DP66 Giant SMP ha confermato la maglia bianca di leader già ipotecata nel corso delle precedenti tappe della challenge, grazie a un percorso pressoché perfetto.

"In cinque prove del circuito ho centrato due vittorie, ad Ancona e Vittorio Veneto, e due secondi posti, a Brugherio e a San Fior", ricorda l’atleta di Majano. "L’aspetto più positivo è che nella prova di oggi le sensazioni sono state positive. E questo è importante, visto che il tracciato trevigiano può essere paragonato a quello su cui si disputeranno i campionati italiani".

Oltre a Sara Casasola, nella prova della donne Elite da segnalare il quarto posto di Carlotta Borello, preceduta nella lotta per il podio da Rebecca Gariboldi, con Alice Papo decima.

Terzo posto amaro invece per Davide Toneatti che, incappando in una giornata non eccezionale, ha dovuto cedere il simbolo del primato a Filippo Fontana, vincitore della prova conclusiva. Un duello che promette di riproporsi anche in futuro, a cominciare dalla rassegna tricolore del 9 gennaio a Variano di Basiliano. Piazzati a San Fior anche Marco Pavan e Tommaso Bergagna, rispettivamente settimo e nono, con Riccardo Costantini diciannovesimo e Manuel Casasola costretto al ritiro.

Podio sfiorato nella prova delle donne junior, dove Lisa Canciani ha concluso al quarto posto. Ha tagliato il traguardo in settima posizione Elisa Viezzi, mentre Romina Costantini, appena rientrata in gruppo dopo l’infortunio, ha raccolto un incoraggiante settimo posto davanti a Gaia Santin.

Giornata complicata per gli junior, con Tommaso Tabotta decimo e Tommaso Cafueri, appena rientrato dal Belgio dopo la prova di Coppa del Mondo del 26 dicembre, undicesimo.

Venendo alle prove giovanili, altro podio per l’allievo classe 2006 Stefano Viezzi, che ha chiuso terzo alle spalle di Christian Fantini e Nicholas Travella. Giornata meno proficua per Andrea Montagner, che ha terminato in 14° posizione. In casa Montagner, però, c’è da festeggiare il quinto posto di Martina Montagner (nella foto), seconda delle ragazze classe 2007 e capace di chiudere a una manciata di secondi da Elisa Ferri, quarta e vincitrice del Master Cross. Il tracciato trevigiano ha invece respinto Bianca Perusin, ottava, con Nadia Casasola 15°.

E la DP66 raccoglie un quinto posto anche nella prova delle donne esordienti, per merito di Julia Magdalena Mitan, che ha preceduto la compagna di squadra Camilla Murro. Tra le dieci anche Carlotta Petris, decima. E Murro e Mitan sono anche seconda e terza nella classifica finale del circuito.

E i risultati delle categorie giovanili hanno permesso alla DP66 Giant SMP di aggiudicarsi anche la classifica delle società, in cui il sodalizio friulano ha preceduto il Gs Mosole e il Jam’s Bike Team Buja.

Tra gli amatori, infine, Marco Del Missier ha chiuso al terzo posto tra i Master Fascia 1. Un piazzamento che gli permette di chiudere al secondo posto nella classifica generale del Master Cross Selle SMP, classifica in cui è presente anche Thomas Felice, quinto nella generale dopo il sesto posto di San Fior.

Consulta le classifiche dell’8° Trofeo Città di San Fior e del circuito Master Cross Selle SMP