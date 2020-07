Sara Simeoni madrina del Meeting Sport Solidarietà

Il 17 agosto, nell’ambito del 31esimo Meeting Sport Solidarietà, sarà una madrina d’eccezione come Sara Simeoni a inaugurare la nuova pedana dell’alto dello stadio Teghil di Lignano dove è attesa anche per festeggiare i 40 anni dell’oro olimpico di Mosca 1980 e spronare gli atleti a volare oltre 2,32m, il record del meeting stabilito da Tobe Naoto.

Per 36 anni ha detenuto il primato italiano, nel 1978 è salita per due volte a 2,01m stabilendo il record mondiale, ma l’1,97m di quarant’anni fa a Mosca resta la gara perfetta per la Simeoni, attesa all’evento di sport e solidarietà della Nuova Atletica Dal Friuli nel corso del quale verrà inaugurata la nuova pedana dell’alto al Teghil.

Una presenza speciale e uno sprone per gli atleti che, nel corso dell’evento trasmesso in diretta su Rai Sport, saranno incentivati a battere il record del meeting fissato dal giapponese Tobe Naoto che, nel 2018, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso ritoccando per ben due volte il primato e chiudendo la gara a 2,32 metri.

“Siamo onorati di poter contare sulla presenza di Sara che festeggeremo in occasione di un anniversario così importante come l’oro di Mosca e, che, siamo certi costituirà un portafortuna per gli atleti che si cimenteranno sulla nuova pedana da cui ci attendiamo misure di spessore”, afferma il Patron Giorgio Dannisi che negli anni ha portato a Lignano altisti di spessore tra cui il campione mondiale Troy Kemp e ha contribuito a lanciare i friulani Talotti, Trost e Toso.

Ricco il programma del 31° Sport Solidarietà, che prenderà il via alle 18.50 con le gare regionali e alle 20 con quelle internazionali:

- gare maschili: 100m, 400m, 800m, 110HS, 400HS, salto in lungo e salto in alto;

- gare femminili: 100m, 400m, 100HS, 400HS e salto triplo;

- gare regionali: 50m Esordienti, 60m Ragazzi, 600m C/A, 150m Master, 100 J/P;

- gare per atleti con disabilità: 100m, 400m in carrozzina, salto in lungo, 50m Special Olympics.

Il programma è suscettibile di modifiche; per aggiornamenti si invita a visitare www.meetinglignano.com.