Sassuolo batte Tavagnacco 2-0

Il Tavagnacco rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Nella sesta giornata di Campionato la squadra friulana perde in trasferta contro il Sassuolo (2-0 il risultato finale), restando inchiodata a 2 punti in classifica. Una partita scialba per le ragazze di mister Luca Lugnan, che non sono mai riuscite a costruire azioni davvero pericolose.

Il Tavagnacco scende in campo con un 4-2-3-1 nel tentativo di mettere subito pressione alle padrone di casa. Primi minuti interlocutori, con le due squadre che si studiano alla ricerca di varchi utili per rendersi pericolose. La prima conclusione arriva al 9’, con Monterubbiano che calcia fuori. Al 23’ ancora Sassuolo in avanti, con Capelletti che neutralizza il tentativo di Sabatino. Al 24’ è Polli a cercare la via della rete, ma la sua conclusione è da dimenticare. Tra il 30’ e il 34’ doppio tentativo di Podini, ma il risultato non si sblocca. Sul finale di prima frazione grande intervento di Capelletti che respinge un tiro ravvicinato di Lenzini.

La ripresa si apre con il Sassuolo in avanti: dopo appena un minuto di gioco è Kamila Dubcova a chiamare in causa Capelletti, brava a farsi trovare pronta. L’estremo difensore gialloblu nulla può al 3’, quando sempre la Dubcova entra in area e fa partire una conclusione che si insacca sotto la traversa. E’ il vantaggio della squadra di casa. Mister Lugnan manda in campo Benedetti al posto di Puglisi nel tentativo di dare una scossa alle gialloblu e rivitalizzare l’attacco. Al 56’ arriva il raddoppio del Sassuolo, con Sabatino che parte in contropiede e batte Capelletti con un preciso diagonale. Al 62’tiro di Filangeri ribattuto dalla difesa gialloblu. Al 70’ ancora Sassuolo pericoloso con Dubcova che cerca il tiro a giro ma senza fortuna. All’89’ si vede in avanti il Tavagnacco con Kato che prova a calciare dalla distanza, ma il pallone termina sopra la traversa. La partita si chiude dopo 4 minuti di recupero, con il Tavagnacco che incassa la quarta sconfitta consecutiva di questa stagione.

Il prossimo impegno del Tavagnacco sarà sabato 23 novembre alle 14.30, quando in Friuli arriverà l’Inter.

SASSUOLO - UPC TAVAGNACCO 2-0

SASSUOLO: Lemey, Cutler, Molin, Pondini, Sabatino, Monterubbiano (Orsi), Pugnali (Cambiaghi), Dubcova M. (Ferrato), Dubcova K., Lenzini, Filangeri. All. Piovani

UPC TAVAGNACCO: Capelletti, Chandarana, Veritti (Milan), Kunisawa, Polli, Ferin, Cecotti, Briglioli (Donda), Puglisi (Benedetti), Kato, Ivanusa. All. Lugnan

ARBITRO: De Capua di Nola

MARCATORI: 3’ st K. Dubcova, 12’st Sabatino

NOTE: ammonite Monterubbiano e Kato