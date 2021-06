Per la 15esima stagione sbarca a Lignano il team top giamaicano con Shericka Jackson, Elaine Thompson e Tajay Gayle alla guida del gruppo di circa 30 persone (atleti e staff) che curerà la preparazione pre Olimpica sulla pista del Teghil e il 3 luglio parteciperà al 32° Meeting Sport Solidarietà organizzato dalla Nuova Atletica dal Friuli.

Dopo essere salita sul secondo gradino del podio dei 100m (10”82) e 200m (21”82) ai Trials dello scorso fine settimana, diventando la terza atleta al mondo in stagione su entrambe le distanze e la prima atleta giamaicana Sub50 e Sub11, la poliedrica plurimedagliata olimpica e mondiale, ormai ex quattrocentista, Schericka Jackson è in arrivo a Lignano con la compagna di team Elaine Thompson; la campionessa olimpica ha chiuso terza con i crono di 10”84 e 22”02 nelle competizioni in cui ha primeggiato Shelly-Ann Fraser, una leggenda cresciuta a Lignano.

Anche il campione del mondo del salto in lungo Tajay Gayle si è aggiudicato il titolo nazionale atterrando a 8,23m, misura che proverà a ritoccare sulla pedana del Teghil per avvicinarsi all’8,69m di Doha 2019.

Dello storico gruppo, di casa all’Hotel Fra i Pini, fanno parte anche i neo campioni nazionali Stephenie-Ann McPherson (400m 49”61), argento olimpico e bronzo mondiale della 4x400m, Janieve Russell (400h 54”07), Ronald Levy (110h 13”10) e O’Dayne Richards, per l’ottava volta sul podio nel getto del peso con 20,47m.

Sotto la guida di coach Francis arriveranno nella cittadina balneare anche vecchi e nuove conoscenze come Natasha Morrison, Junelle Bromfield, Julian Forte e Rusheen McDonald. Non solo Giamaica ma anche Bahamas e India con le velociste Antonique Strachan e Srabani Nanda ed anche Barbados con la quattrocentista Sada Williams.

Come accade dal 2006, la Nuova Atletica dal Friuli ASD gestirà la presenza del team giallo-verde-oro a Lignano dove, potendo contare sulla bontà delle strutture messe a disposizione dall’amministrazione e l’ospitalità del Friuli Venezia Giulia, curerà la preparazione per gli appuntamenti più importanti della stagione che culmineranno nelle Olimpiadi di Tokyo.

Inoltre, il 3 luglio gli atleti sono attesi al 32° Meeting Sport Solidarietà, l’evento promosso dalla Nuova Atletica dal Friuli, di cui il team è da diverse stagioni testimonial; in più edizioni, Elaine Thompson e Shericka Jackson sono scese in pista al fianco degli atleti paralimpici per lanciare un forte messaggio a favore dell’integrazione attraverso lo sport.