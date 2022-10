Scatta 'Gemona Sport Open Day'

Domenica 16 ottobre ritorna a Gemona del Friuli l'Open Day dedicato allo sport. Alla scoperta delle attività praticabili sul territorio si potrà giocare, conoscere squadre, campioni e allenatori, il tutto all'insegna del progetto Sportland. Un evento che vuole avvicinare i più piccoli e non solo alla pratica sportiva, con la consapevolezza di quanto il movimento rappresenti oggi la miglior forma di mantenimento e preparazione alla vita di domani.

“La nostra cittadina – spiega l’assessore allo sport Mara Gubiani che ne ha curato l’organizzazione - è da sempre impegnata a promuovere un corretto stile di vita e, attraverso le sue associazioni, propone un appuntamento ormai irrinunciabile".

La manifestazione si terrà nell’area sportiva di via Velden – tra piscina, palazzetto e polisportivo comunale - e avrà come evento centrale il torneo di tennis tavolo TTX, tappa dell’importante circuito nazionale, giunto alla sua seconda edizione qui a Gemona del Friuli. Ai ragazzi del tennis tavolo, si affiancheranno diverse associazioni sportive locali che si metteranno a disposizione per appassionare e divertire con il nuoto, il tennis, il basket, il rugby, la scherma, le kangoojumps, l'atletica, la ginnastica artistica, la bicicletta su strada e fuoristrada, il volley, il Judokai, il calcio e tante altre attività. Alle 10, inoltre, partirà la gara di Orienteering aperta a tutti.

“Una giornata per scoprire e riscoprire lo sportivo che è in noi. Dopo il riconoscimento ricevuto per l’anno 2019 da ACES Europe, assieme a tutti i Comuni aderenti al progetto Sportland, quale Comunità europea dello Sport”, prosegue l’assessore Gubiani, "resta l’obiettivo di promuovere lo sport, in particolare verso le fasce più deboli, oltre che di promuovere l'iniziativa privata e pubblica a sostegno dello sport, non solo dal punto di vista professionale, ma come strumento di coesione sociale e di miglioramento della salute e della qualità della vita dei cittadini”.

Un percorso che negli ultimi anni ha visto innestarsi una vera e propria filiera sportiva, che inizia dalle scuole secondarie fino ad arrivare al Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche delle attività Motorie Preventive e Adattate, che prenderà il via nel mese corrente di ottobre a Gemona.