Scatta il primo Vertical dell’Arzino

Sabato 6 agosto alle 17.30 parte dal campo sportivo di Casiacco la prima edizione della Cronoscalata dell’Arzino, un Vertical di 5.2 chilometri e 600 metri di dislivello che porterà gli atleti a raggiungere l’arrivo sul Monte Zucchi, a 850 metri di altezza.

La gara podistica, organizzata dall’Atletica San Martino in collaborazione con la Proloco Val d’Arzino di Anduins e l’associazione Il Troi da Asìns, si svolge interamente sulla vecchie mulattiere, in un percorso misto di gradini e ripide salite, che portano gli atleti a percorrere la vecchia Strada di Mont, 2.5 chilometri di ciottolato che quest’anno festeggia i 100 anni della sua costruzione.

La corsa si svolge all’interno del programma dei festeggiamenti della 76° edizione della Festa della Madonna della Neve di Anduins che si tiene dal 5 al 7 agosto nell’area festeggiamenti.

“I runner - ha dichiarato il presidente della San Martino - che in questi giorni stanno provando il percorso, hanno trovato il tracciato particolarmente affascinante, una salita costante con due strappi molto insidiosi di cui uno tutto a gradini, immerso nel bosco con affascinate arrivo in quota, su un balcone naturale che si affaccia sul Friuli, un percorso adatto a tutti, che invita a scoprire il fascino della corsa in montagna”.

“La corsa rientra nel ricco programma della manifestazione, con eventi dedicati anche ad altri sport come il ciclismo, in tutto accompagnato dalla tradizionale cucina che ha reso la nostra sagra uno degli eventi simbolo delle nostre zone”, gli fa eco il presidente della Pro Loco.