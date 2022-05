Scatta il weekend della 29esima Corsa per Haiti

E’ tutto pronto per la 29esima Granfondo per Haiti. La manifestazione, al via domenica 15 maggio, è la corsa regina del calendario organizzato dall’Asd Chiarcosso Help Haiti e richiamerà a Cividale e nelle Valli del Torre e del Natisone circa un migliaio di atleti, a comprendere tutti coloro che parteciperanno alle varie corse.

Il sodalizio presieduto da Sante Chiarcosso ha disegnato diversi percorsi, tutti con partenza e arrivo a Cividale del Friuli. Una Granfondo di 156 chilometri e 2.300 metri di dislivello e una Mediofondo di 106 chilometri e 1.500 metri di dislivello, entrambe con partenza prevista alle 8.30.

Oltre ai due percorsi competitivi, è prevista anche l’offerta di quattro percorsi gravel, due sabato 14 maggio (da 115 e 85 chilometri), con partenza alle 10 da Cividale, e due domenica 15 (da 101 e da 65 chilometri), entrambi con partenza alle 8.30 da Cividale.

Un'abitudine sempre sentita da tutta l’organizzazione di Help Haiti, che contraddistingue la Corsa rispetto ad altre manifestazioni di tale portata, è quella di coinvolgere, nelle premiazioni, il maggior numero di partecipanti possibili. Saranno infatti premiati i primi dieci di ogni categoria: premi in natura, prodotti tipici del Territorio Cividalese e delle Valli del Torre e del Natisone.

Inoltre, come da tradizione, accanto alla Corsa per Haiti è stato allestito anche un percorso dedicato al cicloturismo, in programma per domenica 15 maggio, di 77 chilometri.

La Corsa per Haiti sarà anticipata sabato 14 dalla prima edizione della corsa “Giovanissimi per Haiti”, allestita in collaborazione con la Libertas Ceresetto del presidente Andrea Cecchini. In gara, sul circuito disegnato tra il palasport di via Perusini a Cividale, la piscina ducale e l’Istituto Agrario, i più piccoli ciclisti, che partiranno alle 15.30. Il circuito è di 850 metri, da ripetere più volte, in base alla categoria dei partecipanti.

MODIFICHE ALLA VIABILIA’. Sarà sospesa la circolazione per ogni categoria di veicoli, al passaggio dei concorrenti, lungo tutto il percorso della competizione ciclistica che interessa le strade di proprietà comunale ricadenti entro il centro abitato di Cividale del Friuli, Prepotto, Moimacco e Remanzacco.

Dal Comando di Polizia Locale comunicano che non appena i ciclisti saranno transitati, le strade riapriranno al transito; chiusa, invece, la zona del Palazzetto dello Sport di via Perusini, via del Crognolet e il parcheggio al servizio del palasport dalle 7.30 alle 16 circa.

Andando nel dettaglio delle due ordinanze, dalle 6 alle 16 di domenica sarà istituita la sospensione della circolazione veicolare e il divieto di transito in via del Crognolet e via della Croce da via del Crognolet all’intersezione con Strada del Colombar.

Dalle 6 alle 18 sarà sospesa la circolazione veicolare con divieto di transito in via Perusini dall’intersezione rotatoria con viale Foramitti all’intersezione rotatoria con via del Crognolet, via Istituto Tecnico Agrario, via dello Sport, P.le De Claricini Dornpacher. Sempre domenica 15 dalle 6 alle 18 sarà istituita la sospensione temporanea del senso unico di marcia in via Istituto Tecnico Agrario a Cividale del Friuli con contestuale temporanea istituzione del doppio senso di marcia; il transito, presidiato e regolato da parte di personale debitamente istruito dell’organizzazione, su tale strada è consentito esclusivamente ai residenti/frontisti, ai veicoli dell’organizzazione e dei partecipanti alla manifestazione ammessi dall’organizzazione stessa con velocità regolata a passo d’uomo.

Fino al 20 maggio sarà istituita la sospensione della circolazione veicolare e il divieto di transito in P.le Albini.

Dalle 14 alle 18.30 di sabato 14 sarà istituita la sospensione della circolazione veicolare e il divieto di transito in V. Perusini dalla Rotonda Col. Specogna alla intersezione rotatoria tra V. del Crognolet e V. del Laterano, V. del Crognolet dalla rotonda a V. della Croce, V. della Croce da V. del Crognolet all’intersezione con S. da del Colomabar, V. Istituto Tecnico Agrario e V. dello Sport.

Alle prescrizioni di cui sopra fanno eccezione residenti/frontisti lungo le vie per accedere/uscire dalle proprietà private comunque solamente quando ciò non comporti intralcio alla gara e/o pericolo per la circolazione stradale e l’incolumità pubblica, veicoli dell’organizzazione, dei partecipanti alla manifestazione ammessi dall’organizzazione stessa e dei veicoli del TPL per raggiungere/uscire dall’autostazione dalla rotonda Col. Specogna.

Verrà infine temporaneamente istituita una fermata del servizio TPL in Via Udine all’altezza del civico 24 per domenica 15 per sopperire all’impedimento di utilizzo del centro intermodale.