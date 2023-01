Scherma, al via la Coppa del Mondo Under 20

Saranno gli spadisti e le fiorettiste a dare il via domani – venerdì 6 gennaio - alla 17esima edizione della Coppa del Mondo Under 20 ospitata in Friuli Venezia Giulia. Sulle 32 pedane allestite per la prima volta al Quartiere Fieristico Udinese (nei padiglioni 5 e 7) si sfideranno i migliori giovani talenti della scherma mondiale.

L’evento – secondo per importanza solamente ai Campionati del Mondo – proseguirà sabato con le quattro gare a squadre di fioretto e spada, maschili e femminili, e si concluderà domenica con il fioretto maschile e la spada femminile individuali.

A inaugurare l’evento ci penseranno i 252 spadisti che saliranno in pedana alle 9 del mattino. Gara di assoluto livello con i primi 9 atleti del ranking mondiale ai nastri di partenza. Gli italiani partono favoriti con Simone Mencarelli, numero 2 del seeding, Marco Paganelli, vincitore dell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Heraklion in Grecia, e Matteo Galassi, campione italiano in carica della categoria Cadetti e della categoria Giovani. Gli azzurri dovranno guardarsi, tra gi altri, dall’ungherese Gergely Kovacs che punterà al bis dopo aver vinto l’anno scorso sulle pedane udinesi del PalaIndoor Ovidio Bernes, dallo svizzero Sven Vineis, secondo a Udine nel 2022 e terzo nel ranking mondiale, e soprattutto dal numero 1 del mondo, l’egiziano Mohamed Yasseen, vicecampione del Mondo Under 20 in carica. Le fasi finali della gara sono previste a partire dalle 18.40.

Alle 11 inizierà la gara delle 168 fiorettiste. Anche in questa competizione le italiane sono tra le favorite; tra tutte Carlotta Ferrari, terza nel ranking mondiale, e Giulia Amore, sesta nel seeding e vincitrice in novembre della prova di Coppa del Mondo di Londra. Tra le avversarie delle azzurre occhi puntati sull’ungherese Luca Kalocsai, settima del ranking e seconda nella prova disputatasi a Lima in Perù a fine novembre, sull’israeliana Lior Druck e sull’uzbeka Marjona Usmonova, decima e undicesima del seeding. Fasi finali dalle 18.

Non ci sono atleti regionali tra i convocati dai CT di spada e fioretto della nazionale azzurra, ma in pedana domani ci saranno tre atleti che, pur gareggiando per altri Paesi, si allenano in Friuli Venezia Giulia: lo sloveno Gabriele Babbucci della San Giusto Scherma, lo spadista di Klagenfurt Florian Rankl delle Lame Friulane di San Daniele e il britannico Piero Steiner dell’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi di Cividale.

Oltre 800 saranno gli atleti impegnati nella tre giorni di gare ai padiglioni 5 e 7 della Fiera udinese; 58 Paesi i Paesi rappresentati: tutta l’Europa, ma anche atleti da Asia, Africa, Sudamerica e Oceania; circa 1.400 le persone che alloggeranno nelle strutture ricettive di Udine e dintorni.

Si conclude nel pomeriggio di oggi il ritiro della nazionale azzurra Under 20 di spada alla quale si sono aggregati, come sparring partner, alcuni atleti del Friuli Venezia Giulia. Al PalaIndoor in questi giorni si è tenuto anche un camp – organizzato dall'Accademia Scherma Fiore dei Liberi di Cividale e Scherma Treviso maestro Ettore Geslao – al quale hanno partecipato numerose delegazioni straniere per preparare al meglio l’impegno agonistico del weekend. Sulle pedane del PalaIndoor si è vista anche Mara Navarria che ha approfittato della presenza di tanti atleti di alto livello per alcune sedute di allenamento.

L’atleta di Carlino, Campionessa del Mondo di Spada 2018 e bronzo olimpico a squadre a Tokyo 2020, oltre a essere una delle ambasciatrici del Friuli Venezia Giulia nel mondo e da anni la madrina della gara di Coppa del Mondo Under 20 ospitata in regione.

L’organizzazione della tre giorni udinese fa capo al Comitato regionale FIS del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Paolo Menis, ed è realizzata anche grazie al sostegno della Federazione Italiana Scherma, della Regione, dei Comuni di Udine e Martignacco e di un pool di sponsor privati.

Le fasi finali delle competizioni saranno trasmesse sul rinnovato sito della Federazione Italiana Scherma mentre la cronaca per immagini, affidata come sempre al Team di Augusto Bizzi, potrà essere seguita sul canale Facebook della FIS.

Tutte le informazioni sulle gare possono essere reperite al sito www.cdmfencingudine.it. L'ingresso alla Fiera di Udine è gratuito.