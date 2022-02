Scherma, Giulia Rizzi e la squadra azzurra rientrano da Sochi

La Federazione Italiana Scherma ieri sera ha disposto il rientro della squadra femminile di spadda dalla tappa di Coppa del Mondo in corso a Sochi, in Russia.

A dare notizia della decisione il presidente Paolo Azzi: “È evidente che la prova di Coppa del Mondo abbia perso tutto il suo significato tecnico e sportivo, sacrificato sull’altare della situazione internazionale. La priorità della Federazione Italiana Scherma è stata immediatamente quella di garantire il rientro quanto prima della nostra delegazione, che abbiamo programmato con un volo in serata. Per questo non parteciperemo alla prova a squadre in programma domenica. L’unico pensiero della FIS, che essendo partita per prendere parte alla competizione prima che la situazione precipitasse aveva regolarmente iscritto le proprie atlete alla gara individuale, è diventato trovare una celere soluzione per consentire il ritorno in Italia delle atlete e dello staff”.

A Sochi è così andata in scena una prova individuale “fantasma”, in cui con il trascorrere dei turni gran parte delle atlete qualificate al tabellone principale, tra cui le 11 azzurre, hanno rinunciato alla competizione. Le spadiste italiane sono così rientrate in hotel in attesa di ripartire secondo il piano stabilito dalla Federazione.