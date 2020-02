Schiaccia e Vinci, Bluenergy premia i tifosi di basket

Una nuova iniziativa per sostenere il tifo biancorosso e vivere da vicino le emozioni della Lega Basket Serie A: si chiama “Schiaccia e Vinci” ed è il concorso instant win con cui Bluenergy Group, player di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi e Diamond Sponsor di Allianz Pallacanestro Trieste, accende la passione dei tifosi del club biancorosso. Grazie al concorso instant win “Schiaccia e Vinci” dal 24 febbraio al 3 maggio, i tifosi avranno la possibilità di giocare e vincere i biglietti per assistere alle partite in casa e in trasferta del club triestino.

Accedendo al sito schiacciaevinci.bluenergygroup.it con un semplice click i tifosi avranno la possibilità di vincere per ogni partita del campionato di Lega Basket Serie A tre coppie di biglietti per assistere alla partite casalinghe presso l’Allianz Dome e due coppie di biglietti per le partire in trasferta di Allianz Pallacanestro Trieste. All’instant win si potrà accedere anche dalle piattaforme social di Bluenergy Group e Allianz Pallacanestro Trieste che ogni settimana pubblicheranno un post di invito al contest dedicato a tutti i tifosi.

Con “Schiaccia e Vinci”, Bluenergy aggiunge una nuova iniziativa a supporto del tifo biancorosso, dopo quelle già attivate nei mesi scorsi come la possibilità per i tifosi di dilazionare in bolletta il costo dell'abbonamento alle partite in casa.

Bluenergy Group consolida così il proprio impegno al fianco di Allianz Pallacanestro Trieste, una partnership iniziata a luglio 2019 quando Bluenergy Group è diventata sponsor della società biancorossa e rafforzatasi alla fine dell’anno quando la multiutility friulana è diventata Diamond Sponsor, consentendo a Pallacanestro Trieste di affrontare con ancor più forza le nuove sfide e i progetti di crescita della squadra.