Sconfitta al quinto set per la Cda

La Cda si ferma al quinto set contro le ragazze terribili del Club Italia, al termine di una gara spettacolare che ha divertito il numeroso pubblico presente e la nutrita rappresentanza dei ragazzi del Volley S3 del Talmassons. Una sconfitta che non deve demoralizzare le ragazze di Guidetti in vista del derby con l'Itas Martignacco, in quanto l'intensità e la qualità espressa in campo da Gomiero e compagne sono l'espressione di una squadra in crescita.

CRONACA. La Cda parte con Stocco al palleggio Hatala opposta Gomiero e Joly in banda Barbazeni e Ceron al centro. Buon avvio friulano, con un paio di muri andati a punto (6-4 il punteggio). Time out chiamato da Guidetti dopo il sorpasso del Club Italia sul 6-8. Secondo minuto friulano sul 9-13, dopo qualche difficoltà in ricezione da parte delle ragazze. Bellano ferma il gioco dopo un recupero della Cda che, però, poi commette una serie di errori; il primo set se lo aggiudica il Club Italia 21-25.

Guidetti parte con la stessa formazione del primo set tranne che per l'ingresso di Nardini al posto di Barbazeni. Time out Cda sull’1-5 dopo una partenza sottotono soprattutto nel fondamentale della ricezione. Talmassons si riporta sotto con l'ottimo servizio di Gomiero (7-7). Bellano sul 9 a 7 ferma il gioco per cercare di interrompere la serie positiva di battuta di capitan Gomiero. Cambio di palleggiatore nella squadra del Club Italia: entra Monza a favore di Pelloia. Ancora un time-out per Bellano sul 15 a 10 per la Cda. Sul 16 a 14 è Guidetti a cercare d’interrompere la serie positiva del Club Italia. Poser entra al posto di Joly dopo che aveva subito due ace. 21-21 il punteggio, si gioca palla su palla. Con due splendidi attacchi di Gomiero la Cda si aggiudica il set 25-22.

Nessun cambio nelle fila della Cda nel terzo set. Time out chiamato da Bellano sul 6-3 dopo buoni servizi di Poser e due muri di Ceron e ancora sull’11-6. Poi, sul 16 a 12 è Guidetti a fermare il gioco. Entra Joly per Poser sul 16-15. Altro time out chiesto da Guidetti sul 18 a 19. Poser rientra sul 20 a 23. Il terzo set si chiude 22-25 per il Club Italia.

Talmassons riparte con la formazione del terzo parziale; resta in campo Poser. Sul 4 a 2 il palazzetto si anima per qualche decisione arbitrale un po' dubbia e dopo un giallo a Gomiero per le proteste. 13 a 8 il punteggio. Ci pensa un'ottima Poser a sistemare le cose costringendo Bellano a chiamare time out sul 15 a 8. Successivamente time out chiesto da Guidetti sul 16 a 11 per cercare di mantenere il vantaggio sul Club Italia. Molti cambi nelle fila delle ospiti. Il set lo chiude l'ottima Poser con un bellissimo attacco da posto 4, con il punteggio di 25 a 18.

Al tie-break si parte come nel quarto set. Ace di Gomiero per il 4 a 2. Si va al cambio campo sul 7-8 per il Club Italia. Time out chiesto da Guidetti ma le ospiti accelerano costringendo la Cda al secondo time out sul 7 a 10. Minuto per coach Bellano sul 13-14 per il Club Italia, che poi chiude il quinto set 13 a 15 e l'incontro per 2-3.

CDA TALMASSONS - CLUB ITALIA 2-3 (21-25, 25-22, 22-25, 25-18, 13-15)

CDA Talmassons: Joly Jessica, Petruzziello Carlotta, Ceron Sara, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Barbanzeni Karin, Gomiero Irene (K), Stocco Martina, Poser Aurora, Pagotto Sofia, Cerruto Francesca (L2), Ponte Genni (L1) e Hatala Kinga. AllenatorI: Guidetti Ettore e Tonelli Filippo.

Club Italia Crai: Pelloia Anna, Graziani Emma, Bassi Maria Teresa, Sormani Silvia (L), Monza Sofia, Gardini Beatrice, Marconato Giulia, Kone Fatim Yassimina, Omoruyi Loveth Oghosasere, Frosini Giorgia, Trampus Alice, Populini Alessia, Panetoni Sara (L), Ituma Julia, e Nwakalor Linda. AllenatorI: Bellano Massimo e Fanni Michele

Arbitri: Laghi Marco e Proietti Deborah