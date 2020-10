Screening Barcolana, nessun positivo al Covid

Tutte negative al Covid-19 le persone che si sono sottoposte al tampone rapido questa mattina in preparazione alla 52° edizione della regata velica Barcolana, che si svolgerà domenica 11 ottobre. Le due postazioni attive oggi dalle 9 alle 19 al Molo IV sono state allestite proprio per effettuare gli screening obbligatori per tutti gli equipaggi da otto persone in su e per i residenti all’estero.

L’applicazione della procedura per il contenimento dell’infezione da nuovo Coronavirus creata in occasione dell’evento ha consentito di garantire 288 accessi nelle due postazioni di oggi, mentre per domani sono previste quattro postazioni, in modo da garantire in totale oltre 1.150 test.

Il grande sforzo organizzativo e il consistente impiego di risorse dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina consentirà di garantire la sanità pubblica e la sicurezza degli equipaggi in modo da tutelare tutti i partecipanti e poter svolgere la manifestazione nel rispetto delle misure di tutela della salute. Ciò è stato possibile anche grazie all’introduzione dei test rapidi e dell’impegno organizzativo che vede coinvolti circa 35 operatori sanitari nelle due giornate: infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, personale che accoglie i partecipanti, esegue il tampone e la lettura del test rapido e comunica il referto.

Anche grazie alla collaborazione di Protezione Civile e Polizia Volontaria i numerosi accessi stanno avvenendo in maniera ordinata e senza assembramenti, con postazioni a scorrimento rapido in perfetto ordine.