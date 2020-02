Seconda tappa della 37esima Transcavallo

La seconda tappa della Transcavallo è andata a Michele Boscacci e Matteo Eydallin, queste prime due tappe della Transcavallo hanno evidenziato la natura del vero scialpinista: l’adattamento. Purtroppo le precipitazioni nevose del 2020 non hanno permesso agli organizzatori, coordinati da Vittorio Romor e Diego Svalduz, di mantenere i percorsi originali. In ogni caso il percorso della seconda tappa con 1440 metri di dislivello positivo diluito in quattro salite è piaciuto a tutte le squadre anche se in alcuni tratti la neve non era presente.

In campo maschile Boscacci-Eydallin hanno chiuso con il tempo di 1:03’11’’ mentre Hermann-Hofl hanno accusato un ritardo di soli 6 secondi. Il podio è completato dal Team Crazy di Canclini-Nicolini.

In campo femminile c’è la conferma della azzurra Alba De Silvestro in coppia con Ilaria Veronese che tagliano il traguardo con il tempo di 1:20’28’’, in seconda posizione la squadra internazionale formata da Valentine Fabre (FRA) e Sierra Anderson (USA). Sul terzo gradino del podio salgono Johanna Hiemmer (AUT) e Blikken Haukoy Malene (NOR).

Domani si ritornerà in Alpago gareggiando sulle nevi iridate della Val Salatis.