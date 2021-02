Sella Nevea, conto alla rovescia per la Coppa Europa

La pandemia non ferma l’ormai tradizionale appuntamento con la Coppa Europa di sci alpino maschile che, dal 1999, l’Us Camporosso organizza sulle nevi delle nostre montagne. Per l’edizione 2021, in collaborazione con PromoturismoFvg, Fis e Fisi nazionale e regionale, il programma prevede le prove lunedì 22 e martedì 23 febbraio, mentre mercoledì 24 e giovedì 25 sono in calendario le competizioni di discesa libera.

L’evento - in ottemperanza alle ordinanze anti-Covid - si terrà a porte chiuse e il pubblico non potrà presenziare.

La Tappa di Coppa Europa 2021 vedrà 16 nazioni partecipanti, per circa 110 atleti e 80 accompagnatori che si contenderanno il titolo della tappa oltre che preziosi punti in vista della classifica generale. Molti degli atleti sono anche discesisti in Coppa del Mondo.

La nostra regione è da sempre protagonista di competizioni internazionali di livello e si contano più di 60 gare di Coppa Europa organizzate dal 2002, oltre a un’Universiade, tre Coppe del Mondo di sci alpino femminile, due Mondiali di sci paralimpico, una Coppa del Mondo di snowboard. Eventi che creano un indotto importante per l’economia della montagna che ha, soprattutto in questo anno, bisogno di essere sostenuta in tutti i modi.

Per adempiere alle disposizioni del Dpcm, l’Unione Sportiva Camporosso si è dotata di un protocollo dedicato che sarà presentato in anteprima a tutte le delegazioni partecipanti. Proprio per accogliere al meglio i capitani delle squadre, l’Unione Sportiva inaugurerà una nuova sede, a Camporosso, che diventa centro operativo e logistico di tutto l’apparato organizzativo.

La pista del Canin, sulla quale si svolgeranno le gare di Coppa Europa, è considerata da sempre una delle più difficili per gli atleti per le sue peculiarità e pendenze. L’organizzazione conta su molti volontari e circa 30 persone in pista, per la gestione e per garantirne sempre una condizione ottimale, oltre a dieci addetti al soccorso. Durante le riunioni dei capitani sarà spiegato il tracciato, le condizioni della neve, quelle meteo, l’ordine di partenza e lo svolgimento, in breve, di tutta la giornata di competizioni.

Lo scorso anno, in occasione della cena ‘Food for Skiers’ (progetto ideato dall’US Camporosso) alle delegazioni internazionali è stata offerta l’occasione di testare i prodotti locali, immergendosi così nella cultura del luogo a tutto tondo.

Per ovvi motivi legati al Covid, quest’anno il progetto cambia fisionomia e si trasforma. Ogni squadra riceverà un “box” con i prodotti locali da consumarsi durante la competizione offerto da PromoturismoFvg e lo chef Matteo Metullio, fresco della seconda stella Michelin, offrirà agli atleti le barrette sportive e la crema di nocciola prodotta al Harri’s Piccolo Ristorante di Trieste. Lo sport è anche cultura, modo di vivere, accoglienza, legami con il territorio.

“Il sistema di relazioni che si muove attorno a una gara internazionale è fondamentale. La rete di attori e il network che abbiamo costruito negli anni è oggi capace di accogliere gli atleti offrendo loro non solo una gara ineccepibile dal punto di vista tecnico ma anche facendo loro vivere il territorio nel quale si trovano, le sue peculiarità e i suoi protagonisti. Auspico che questa rete possa nel più breve tempo possibile misurarsi con una tappa di Coppa del Mondo, magari nel Tarvisiano” commenta Damiano Matiz, presidente dell’Us Camporosso.