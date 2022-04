Selvarolo e Mattagliano vincono la Mujalonga sul Mar

Pasquale Selvarolo e Joyce Mattagliano vincono la 19esima edizione della Mujalonga sul Mar, con il tempo rispettivamente di 21:20 e 24:47. La corsa su strada di otto chilometri, bronze event Fidal, organizzata dall’ASD Trieste Atletica, e valida come seconda prova del Trofeo Trieste, lo storico circuito di gare dedicate prevalentemente ai Master.

Una cavalcata velocissima che si è risolta per entrambe le gare, maschile e femminile, nell’ultima manciata di chilometri. Nella prova maschile, a condurre la competizione per circa quattro chilometri, è stato il terzetto formato da Selvarolo, dal keniano Rodgers Maiyo, e dallo sloveno Rok Puhar. Poi, a 2,5 chilometri dalla fine, in località Lazzaretto, all'interno della base logistica, il ventunenne pugliese, in forze nelle Fiamme Azzurre, ha cambiato ritmo e si è involato da solo al traguardo.

Dinamica simile per la prova femminile, con l’etiope Asmerawork Wolkeba, la slovena Anja Fink e la Mattagliano che hanno preso subito il comando, mantenendolo per circa sei chilometri. Poi, a 2 chilometri dalla fine, la slovena ha allungato e l’atleta del C.S. Esercito l’ha seguita, per poi prendere il sopravvento e vincere.

Un’edizione davvero speciale che, solo per quest’anno, ha visto un percorso più corto, e la partenza nel pittoresco centro storico di Muggia, tra le calli e la stupenda piazza Marconi, illuminata da un inaspettato sole.

Pasquale Selvarolo, che studia ingegneria meccanica e da Andria si è trasferito a Modena per farsi seguire da Piero Incalza, ha spiegato a caldo: "Sono molto contento di avere preso parte a questa gara che avevo già corso un’altra volta arrivando quinto. Temevo le condizioni meteo e invece, dopo l’acquazzone delle sei di questa mattina, siamo stati accolti da un sole magnifico".

"La gara? Sono rimasto “coperto” nella prima parte, perché sentivo un po’ il vento; ho deciso di cambiare ritmo quando mancavano meno di tre chilometri dalla fine. Volevo staccare il mio diretto avversario, il keniano, e ce l’ho fatta. Il percorso è molto caratteristico; bellissimo il passaggio nella base logistica aperta per l’occasione, e poi lo start nel centro storico tra i vicoli e il porticciolo. Personalmente amo i percorsi cittadini perché il pubblico ti dà una carica in più".

Joyce Mattagliano, cresciuta a Trieste e mamma da 13 mesi di un bimbo di nome Ryan, è specialista degli 800 e 1.500 metri, e ha raccontato così la sua gara: "Era la prima volta che prendevo parte alla Mujalonga sul Mar e mi è piaciuta molto. Una gara che è passata via veloce e quasi non ho sentito la fatica. Ho condotto buona parte della competizione insieme ad altre due atlete, cercando di restare in controllo, poi nell’ultimo chilometro, quando ero rimasta con la slovena, ho tentato l’allungo e sono riuscita ad arrivare prima al traguardo. Posso dire che mi è piaciuto tutto della manifestazione, in primis il percorso panoramico con vista sul mare. Sicuramente sarà una gara da ripetere".

"Mujalonga sul mar è una manifestazione preziosa perché promuove l'attitudine personale a uno stile di vita salutare e la propensione sociale alla sostenibilità", ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha preso parte alla premiazione dei vincitori, sottolineando l'adesione dell'organizzazione al programma regionale EcoFvg finalizzato alla promozione di buone pratiche ambientali anche per l'utilizzo dei rifiuti, in particolare della plastica, negli eventi che radunano atleti e pubblico. "La corsa, oltre a rappresentare una scelta e qualche volta un vero cambio di vita verso abitudini benefiche, è tra gli sport più sostenibili perché prevede un bassissimo utilizzo di mezzi di trasporto e un ridottissimo impatto ambientale. Le iniziative podistiche offrono, dopo tante clausure forzate, un'occasione per socializzare all'aria aperta, in particolare per le famiglie e per i più piccoli, come accaduto oggi nella Mujalonga, e uno stimolo per incuriosire verso lo sport chi non ha ancora messo le scarpe da corsa o da camminata veloce ai piedi".

