Serie A rosa, verdetti rinviati

La Figc ha ufficializzato oggi la conclusione definitiva della serie A della serie B e della Coppa Italia di calcio femminile, con un comunicato che recepisce la decisione del Consiglio federale dell'8 giugno.

Non vengono tuttavia ufficializzati i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni. In sostanza, per conoscere retrocessioni e promozioni bisognerà attendere le decisioni del prossimo Consiglio Federale, che valuterà anche il format dei campionati.

In ballo c’è la possibilità che vengano ampliati i numeri della serie A, caso in cui per il Tavagnacco, si aprirebbero scenari di permanenza nella massima categoria. Speranze, dunque, ma anche dubbi. Il rinvio della decisione blocca, infatti, qualsiasi possibilità di programmazione da parte della società del presidente Moroso, soprattutto per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita e gli eventuali rinnovi.