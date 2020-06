Serie A rosa verso lo stop. Tavagnacco in attesa

Non si disputeranno le sei partite che mancavano per chiudere la stagione della serie A femminile di calcio, che si ferma di fronte all’emergenza Covid. La decisione di stoppare definitivamente il campionato e di non assegnare il titolo è stata presa oggi dal Consiglio Federale della Figc.

Con l’algoritmo si è deciso che è la Fiorentina a qualificarsi in Champions League a scapito del Milan, mentre restano dubbi per quanto riguarda le retrocessioni. La classifica dice che assieme all’Orobica anche il Tavagnacco scenderebbe in serie B, ma secondo alcune fonti si è deciso per una serie B a 14 squadre e, quindi, per una sola retrocessione dalla A, in questo caso l’Orobica.

Ancora nessuna decisione è stata ufficialmente comunicata alla società gialloblu del presidente Moroso, che attende con ansia di capire il suo destino. Nel caso di retrocessione, pare quasi scontato che la società presenterà ricorso.