Serie A rosa verso lo stop. Tavagnacco retrocesso

Non si disputeranno le sei partite che mancavano per chiudere la stagione. La serie A femminile di calcio si ferma di fronte all’emergenza Covid. La decisione di stoppare definitivamente il campionato e di non assegnare il titolo è stata presa oggi dal Consiglio Federale della Figc.

Con l’algoritmo si è deciso che è la Fiorentina a qualificarsi in Champions League a scapito del Milan. Lo stesso criterio ha decretato la retrocessione del Tavagnacco e dell'Orobica in serie B, nonostante alcune fonti avessero paventato la possibilità di una Serie B a 14 squadre con una sola compagine a scendere dalla massima serie, che in quel caso sarebbe stata la società bergamasca.

Ancora nessuna dichiarazione è stata rilasciata dalla società gialloblu, anche se sembra probabile la decisione di presentare un ricorso. Il Tavagnacco lascia la Serie A dopo 19 anni di permanenza: è la settima squadra per presenze nella massima serie in Italia.