Serie A2, slittano le prime due giornate del girone di ritorno

Con una nota ufficiale, la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto che, alla luce dei numerosi casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime 48 ore - che hanno colpito pesantemente diversi Club di Serie A2 - il Settore Agonistico FIP ha accolto la richiesta di posticipare l’intera giornata di campionato in calendario per domenica 2 gennaio 2022 a domenica 16 gennaio.

Creando, nei primi giorni del mese, gli spazi necessari per disputare le gare a oggi rinviate, valevoli per il girone di andata, e che definiranno le otto squadre ammesse alla Final Eight di Coppa Italia 2022, competizione alla quale l’Apu OWW Udine si è già qualificata in virtù del primo posto conquistato nelle prime 12 giornate di campionato fin qui disputate.

L’ultima partita del girone di andata del Girone Verde di Serie A2 2021-2022, dunque, tra Agribertocchi Orzinuovi e Apu Old Wild West Udine, inizialmente prevista per domenica 2 gennaio 2022, è stata rinviata a domenica 16 gennaio alle 18 (al PalaBertocchi).

I turni del 9 e del 16 gennaio, rispettivamente prima e seconda giornata di ritorno, saranno riprogrammati in calendario successivamente, sempre in accordo tra LNP e Settore Agonistico FIP. Slittano, dunque, le sfide dell’Apu OWW Udine contro UCC Assigeco Piacenza (inizialmente prevista per domenica 9 gennaio alle 18 al PalaCarnera) e NoviPiù JB Monferrato (prevista per il 16 gennaio).