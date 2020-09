Serie B, ecco il calendario di Supercoppa

La Lnp ha ufficializzato oggi date e orari delle partite che coinvolgeranno le 64 squadre di serie B, suddivise in 16 gironi, che si disputeranno la Supercoppa del ‘Centenario’ ad iniziare dal prossimo mese di ottobre.

Per quello che riguarda il girone F (quello in cui le Eagles di Cividale si scontreranno con Mestre, Monfalcone e San Vendemiano) nella prima giornata a Monfalcone la squadra locale ospiterà San Vendemiano (sabato 10 ottobre, ore 20.45) mentre domenica 11 ottobre Cividale sarà ospite di Mestre al palazzetto di Trivignano alle 18.

Nella seconda giornata, domenica 18 ottobre alle 18, le Eagles esordiranno in casa nel derby contro Monfalcone, mentre in contemporanea San Vendemiano ospiterà Mestre al Pala Sport System. Nella tornata conclusiva che si disputerà sabato 24 ottobre, Monfalcone chiuderà in casa contro Mestre (ore 20.45) mentre il giorno successivo alle 18 al Palazzo di via Gaetano Perusini si affronteranno UEB e San Vendemiano.

Ricordiamo il regolamento della Supercoppa ‘Centenario’: le 16 squadre prime classificate - che saranno individuate con i seguenti criteri: 1) punti in classifica; 2) quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone; 3) quoziente canestri generale del proprio girone; 4) sorteggio - giocheranno un'unica gara di eliminazione secondo questi accoppiamenti A-B, C-D, E-F, G-H, I-L, M-N, O-P, Q-R.

Ospita lo spareggio la migliore prima, individuata con i seguenti criteri: 1) punti in classifica; 2) quoziente canestri con la squadra seconda classificata del proprio torneo (girone); 3) quoziente canestri generale del proprio torneo (girone); 4) sorteggio. Le otto vincenti parteciperanno alla Final Eight della Supercoppa Centenario 2020.