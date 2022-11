Sesta vittoria di fila per la Delser Udine

La WomenAPU Libertas Basket School Delser Udine coglie sul parquet delle Acciaierie Valbruna Pallacanestro Bolzano la sesta vittoria consecutiva. Nella settima d’andata del girone Nord del campionato di serie A2 femminile, le Volpi di coach Massimo Riga hanno vinto per 57-66, al termine di una partita nella quale hanno sempre mantenuto il vantaggio nel punteggio rispetto alle altoatesine di coach Pezzi.

In avvio di gara, sono i punti di Chiara Bacchini a permettere alla Delser di scattare meglio dai blocchi di partenza. Quando anche Giorgia Bovenzi e Sara Ronchi salgono di tono, le Volpi udinesi allungano, fino al +10, sul 9-19 del 7’. Nel secondo quarto, le padrone di casa provano a cambiare difesa, ma Angelina Turmel si fa sentire in entrambi i lati del campo, così come Elisa Pontoni è efficace dalla panchina: +13 per Udine all’intervallo, con le ospiti che chiudono in crescendo, sciorinando diverse azioni da manuale del basket.

Nella ripresa, le percentuali della Delser al tiro si abbassano, complici anche scelte non ottimali contro la difesa altoatesina. Nella propria metà campo, però, capitan Eva Da Pozzo e compagne compensano alla grande e un canestro di Sara Ronchi vale il massimo vantaggio esterno, +16, sul 36-52 del 25’.

Nell’ultimo periodo, Bolzano tenta il tutto per tutto per risalire la china. Con l’austriaca Jurhar e Schwienbacher, messe in ritmo dall’ex di turno, la playmaker Elena Giordano, le padrone di casa si riportano fino al minimo svantaggio di -6, sul 52-58 del 36’. Nel frangente, tocca ancora a Bovenzi e soprattutto Bacchini, con una tripla siderale, scacciare ogni preoccupazione sulla panchina friulana e lanciare le WomenAPU al successo.

Per la Delser, ancora imbattuta in trasferta, si tratta della terza vittoria di fila on the road. Il modo migliore per presentarsi alla palla a due del derby con la Futurosa Forna Trieste, sabato 26 novembre, alle 19, al palaBenedetti.

“Innanzitutto - dice coach Massimo Riga -, complimenti alla Pallacanestro Bolzano che ha tenuto in campo un atteggiamento positivo, com’è giusto che sia. Le nostre avversarie sono state aggressive, con tanti cambi di difesa che ci hanno messo in difficoltà. Sapevamo che avremmo trovato questa situazione, avevamo un piano partita ben preciso, fondato sul ritmo e la velocità, ma siamo stati invece aggrediti da Bolzano che, forse, ha corso più di noi. Siamo andati fuori regime nei giochi d’attacco, troppo frettolosi al tiro, soprattutto contro la zona. Quando invece, soprattutto in finale di primo tempo, abbiamo attaccato nel giusto modo e trovato canestri molto importanti. Ci prendiamo con piacere il risultato, è la terza vittoria fuori casa su tre partite: dobbiamo avere sempre questo atteggiamento, pensando a migliorare la qualità del nostro gioco. Ci aspetta una settimana di allenamenti molto difficile, in previsione del derby di sabato prossimo contro Trieste, che oggi ha venduto carissima la pelle in casa dell’imbattuta capolista Sanga Milano”.

Pall.Bolzano - Delser 57-66 (16-21, 30-43, 46-54)

Acciaierie Valbruna Bolzano Nasraoui 14 (4/9, 1/2), Giordano 9 (3/8, 1/2), DeMarchi 7 (3/5), Schwienbacher 12 (1/5, 3/7), Jurhar 9 (4/14, 0/3), Scordino 2 (1/1), Boccalato 2 (1/3, 0/1), Cela 2 (1/3, 0/2), Fabbricini (0/1), Marcello; non entrate: Mohr e Clemente. Coach Alessandro Pezzi

WomenAPU LBS Delser Udine Bovenzi 13 (5/9, 1/4), Ronchi 17 (5/9, 1/6), Bacchini 16 (2/5, 4/8), Turmel 7 (3/5, 0/1), Da Pozzo (0/1), Lizzi 2 (0/2, 0/1), Pontoni 6 (2/4), Mosetti 2 (1/5, 0/1), Gregori 3 (0/2, 1/4); non entrate: Penna e Agostini. Coach Massimo Riga

Arbitri: Mirko Moreno Di Franco di Bergamo e Simone Gurrera di Vigevano

Note. Tiri liberi: Bolzano 6/8, Udine 9/11. Tiri da due: Bolzano 18/49, Udine 18/42. Tiri da tre: Bolzano 5/17, Udine 7/25. Fallo tecnico per proteste alla panchina di Bolzano al 25’. Prossima partita WomenAPU LBS Delser Udine v Futurosa Forna Trieste Sabato 26 novembre, ore 19 Palasport "Manlio Benedetti" - Udine