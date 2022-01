Sfida testa-coda per Cividale

Sabato, alle 20.50, la Ueb Gesteco Cividale giocherà a Bernareggio (Monza Brianza) nella quattordicesima e penultima d’andata del girone B di serie B: arbitri Michele Meli di Forlì e Chiara Bettini di Faenza (Ravenna). Sarà il primo impegno dell'anno solare 2022.

"I nostri avversari meritano il giusto rispetto perché da anni fanno bene in serie B", spiega il presidente Davide Micalich. "In questa stagione forse stanno riscontrando qualche difficoltà, però diffido tanto dalla classifica che non dobbiamo guardare. Dovremo essere bravi a scendere in campo con la giusta concentrazione come se fossimo a pari punti. Non è un modo di dire, ma è la realtà. Solo così potremmo tornare a Cividale coi due punti in tasca. La fresca nomina di allenatore benemerito a Pillastrini? La sua storia parla per lui e ne siamo orgogliosi. Sta conducendo la squadra in maniera esemplare da un anno e mezzo. A nome di tutto il popolo delle Eagles lo abbracciamo facendogli i complimenti".

Media - La partita di sabato verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.45 su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda domenica alle 22 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it.

Istruzioni per l’uso - Sabato, dalle 20.30, la Eagles Club House situata nell’area del PalaGesteco sarà aperta per l’accesso (con Super Green Pass) dei tifosi della Gesteco che volessero guardare la partita sul maxi schermo com’è già avvenuto in occasione delle precedenti trasferte di capitan Chiera e compagni.