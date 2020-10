Sfuma al tie-break la prima vittoria per Martignacco

A un centimetro dalla prima vittoria stagionale. L’Itas Città Fiera Martignacco perde anche nella terza d’andata del girone est di A2 femminile, ma San Giovanni in Marignano deve sudare le proverbiali sette camicie in via San Biagio. Finisce 2-3 (25-21, 28-26, 28-30, 17-25, 8-15) per le romagnole che la spuntano in rimonta.

Coach Gazzotti, in avvio, sceglie Carraro al palleggio, Dapic opposto, Rucli e Tonello al centro, Fiorio e Cortella in banda, Scognamillo libero. San Giovanni in Marignano parte meglio, dando due spallate sullo 0-3 e sull’8-13. Gazzotti sostituisce Cortella con Rossetto e la musica, per l’Itas Città Fiera, è diversa. Rossetto, infatti, mura e piazza un aces che cambiano l’inerzia: 17-16. Da lì, le friulane (che schierano in battuta anche Cerruto per Rucli) non tolgono le mani dal manubrio e chiudono in crescendo sul 25-21 grazie a un colpo di Fiorio.

Il secondo set è un’altalena di emozioni. L’Itas Città Fiera comanda dall’inizio (6-3) per lunghi tratti, ma non affonda il colpo e rischia di capitolare. San Giovanni in Marignano, con cui gioca l’ex friulana Fedrigo, insegue (10-6, 18-14, 21-17) ed è sul baratro quando Tonello mura per il 24-22, ma le romagnole vanno avanti sul 25-26 dimostrando di essere una grande squadra. Allora, ci vogliono altri due colpi di classe ancora di Fiorio per sancire il 28-26.

Se il secondo parziale è un’altalena di emozioni, il terzo è tanto, molto di più. Che si risolve di nuovo ai vantaggi. La Consolini deve per forza fare qualcosa per non rimanere a bocca asciutta. Le ospiti scattano bene (7-10) e vengono riprese da Rossetto sul 18 pari. L’Itas Città Fiera mette il naso avanti con un pallonetto di Dapic (23-22) e dopo un ace di Carraro ha in mano un match-point (25-24), ma Fiorio viene murata. Altro match-point sul 28-27, niente da fare. San Giovanni in Marignano, allora, trova lo slancio per allungare la partita: 28-30.

Le romagnole sono in rottura prolungata favorevole, mentre l’Itas Città Fiera è stanca. Dopo tutto quello che di bello ha fatto fino a questo momento potrebbe anche starci. Il 5-2 iniziale non deve trarre in inganno. San Giovanni in Marignano pareggia (6-6), poi scappa via (7-11) e non viene più ripreso: 14-20. Si va al tie-break grazie al 17-25.

Nell’ultimo set, dopo essere andata sotto sull’1-4, l’Itas Città Fiera impatta (4-4) prima di alzare bandiera bianca perché le ospiti sono in bomba. L’ultimo sussulto friulano arriva sul 7-8. La vittoria non è arrivata, ma i miglioramenti ci sono stati. Senza capitan Pasuccci bisogna continuare a stringere i denti.