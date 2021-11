Si allarga il focolaio Covid all'Apu, rinviati i prossimi due match

Si allarga il focolaio Covid in casa Apu. Dopo le positività di capitan Michele Antonutti e di Vittorio Nobile, a seguito dei test di screening effettuati è risultato positivo un componente dello staff.

Precauzionalmente l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha disposto l’isolamento fiduciario dell’intero Gruppo Squadra al momento per sette giorni. Non si escludono ulteriori prolungamenti del provvedimento, in base al monitoraggio che sarà effettuato nei prossimi giorni.

Slittano, dunque, anche i prossimi due match. Seguiranno comunicazioni ufficiali relative alle date di recupero degli incontri previsti per domenica 21 novembre al PalaCarnera contro Reale Mutua Torino e per domenica 28 novembre al PalaBancoDesio contro San Bernardo-Cinelandia Park Cantù.