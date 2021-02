Si dividono le strade tra Tinet e coach Mattia

Dopo la gara di sabato contro il Volley Team Club San Donà la dirigenza del Volley Prata ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della squadra di A3 Paolo Mattia.

"Una decisione - si legge nella nota - non facile e non basata sui risultati numerici, ma sulla non adeguata crescita della squadra a livello tecnico e di gioco, obiettivo primario stagionale. A coach Mattia, al quale vengono sicuramente riconosciute competenza tecnica, correttezza e un grandissimo impegno, vanno un ringraziamento per il lavoro svolto, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera".

Nel corso della giornata sarà ufficializzato il nuovo allenatore della prima squadra.