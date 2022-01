Si ferma anche il calcio regionale

Alla luce del progredire del contagio Covid e delle novità sul Green Pass rafforzato (in vigore dal 10 gennaio), il Comitato regionale della Figc Lnd Friuli Venezia Giulia, nella riunione straordinaria di oggi, ha deciso di differire la ripresa dei Campionati regionali e provinciali di calcio a 11 di ogni ordine e grado (Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Under 19 regionali e provinciali, Under 17 regionali e provinciali, Under 16 regionali, Under 15 regionali e provinciali, Under 14 regionali) alla data del 6 febbraio.

Si è preso atto anche dell’annullamento del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 (già riprogrammato nel mese di aprile).

Tutte le gare programmate da domani, 6 gennaio, fino al 16 gennaio si intendono rinviate e riprogrammate come di seguito riportato:

Mercoledì 26 gennaio 2022

1^ Categoria Gir. A: Villanova – Union Rorai



2^ Categoria Gir. E: Terzo – La Fortezza

Domenica 30 gennaio 2022

Eccellenza Gir. A: Fiume Veneto Bannia – Pro Fagagna

Promozione Gir. A: Corva – Venzone

Promozione Gir. A: Maniago Vajont – Union Martignacco

1^ Categoria Gir. A: Azzanese – Villanova

1^ Categoria Gir. A: Union Pasiano – Ceolini

1^ Categoria Gir. C: Gradese – Ruda

1^ Categoria Gir. C: Ism Gradisca– Mladost

2^ Categoria Gir. E: Villesse – Moraro

2^ Categoria Gir. E: La Fortezza – Isontina

Coppa Regione Seconda Categoria (Sedicesimi di finale)

Con questa delibera tutti i campionati potranno così iniziare, a far data dal 6 febbraio, con la prima giornata del girone di ritorno. Il Campionato di serie C di Calcio a 5 viene sospeso fino alla data del 16 gennaio 2022. Sarà cura del Comitato Regionale riprogrammare il calendario.

Il Comitato Regionale ha deciso, altresì, di sospendere fino a nuova determinazione tutte le attività relative alle Rappresentative Regionali e di consentire sedute di allenamento congiunte, tornei e/o amichevoli a partire dalla data del 24 gennaio.

L’attività di base, avendo concluso la fase autunnale; ripartirà pertanto direttamente con l’attività primaverile. Per quanto attiene la modalità di ripresa delle attività sportiva per gli atleti che hanno contratto il virus, i termini attualmente vigenti verranno rimodulati dagli organismi nazionali preposti.