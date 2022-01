Si ferma la serie B del calcio femminile

Non riprenderà domenica 9 gennaio il campionato di serie B femminile. La 12esima giornata (l’ultima del girone di andata) è rinviata a data da destinarsi.

Il sensibile aumento dei contagi da Covid che sta interessando diversi gruppi squadra ha indotto a fermare tutto come si evince dal comunicato della Figc.

Il ritorno in campo è destinato a slittare, non ci sono certezze sul giorno in cui prenderà il via la seconda parte del campionato.

Si vocifera come data plausibile per la ripresa il 23 gennaio. La prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione sui provvedimenti da adottare per proseguire la stagione.

Il Tavagnacco avrebbe dovuto cominciare il suo anno solare da Verona, sul campo del Chievo, in una sfida dal sapore di alta classifica, invece bisognerà ancora aspettare.