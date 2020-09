Si scaldano i motori, torna il Raduno Carnia 4x4

Scalda i motori l'edizione numero 24 del Raduno Carnia 4x4 che il Fuoristrada Club Tolmezzo ha deciso di organizzare, in via straordinaria, il 27 settembre. Normalmente, infatti, la manifestazione si è sempre svolta a inizio estate, ma è slittata a casua della pandemia. Data l’eccezionalità di quest'anno, il Fuoristrada Club si è impegnato in questa particolare avventura per la grande passione legata all’ambiente e a i paesaggi carnici.

L'evento manterrà il carattere di sempre, con particolare attenzione alle norme anti-Covid, e ancora una volta sarà data grande importanza alla raccolta ecologica. Come tradizione vuole, anche quest’anno gli equipaggi partecipanti potranno raccogliere eventuali rifiuti che troveranno lungo il percorso. Alla fine della giornata, saranno pesati e consegnati alla piazzola ecologica del Comune di Tolmezzo, che ha nuovamente rinnovato il suo patrocinio. Il conteggio dei rifiuti darà vita a una speciale classifica e, durante le premiazioni, saranno consegnati trofei e prodotti tipicamente carnici a chi ne ha raccolti di più.

Non mancherà, poi, l'attenzione alle capacità di guida in fuoristrada, lungo un tracciato particolarmente interessante, studiato ad hoc con l’ausilio delle Autorità locali, per rendere questa avventura entusiasmante per ogni partecipante.

Un’altra caratteristica che sicuramente renderà la giornata molto piacevole è data dalle soste di carattere gastronomico che prevedono la degustazione di prodotti locali di alta qualità, come i formaggi del Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo e i golosi dolci della pasticceria DeMarchi, sempre di Enemonzo; tutti 'brinderanno' con l'acqua Goccia di Carnia.

Gli organizzatori hanno lavorato a lungo per recepire le norme anti contagio: una delle importanti novità introdotte è l’iscrizione esclusiva online. Quindi, tutti i partecipanti dovranno completare la documentazione prima di raggiungere Tolmezzo, affinchè domenica 27 settembre, nel piazzale della partenza di via Marchi, non si creino assembramenti.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili su www.motorsand4x4.com oppure possono essere richieste via mail a: info@fuoristradaweb.com