Silvia Furlani si racconta ai militari dell’Esercito

Telethon 2019. Silvia Furlani è al via per camminare per tutte le 24 ore. Tra i partecipanti c’è anche il colonnello Romeo Michele Tomassetti, comandante del III reggimento artiglieria da montagna della “Julia”. Percorrono assieme alcune ore, parlando, scambiandosi esperienze e aneddoti. Il comandante apprende così la storia di Silvia. Diagnosticatale la sclerosi multipla a 26 anni, non ha mai smesso di correre prima e poi di camminare quando non ce l’ha più fatta. Ora ha quasi 60 anni e continua a partecipare a mezze maratone, non solo in regione. La invita, quindi, a portare la sua testimonianza agli artiglieri, perché la corsa, come la montagna, tempra il carattere. In fondo i sacrifici di Silvia assomigliano in una certa maniera a quello che la vita militare impone.

Oggi, Silvia si è raccontata ai militari della Julia e del Reggimento logistico Pozzuolo del Friuli alla caserma Lesa di Remanzacco. “Sono più che mai decisa a vivere la mia vita che è unica”, dice Silvia. Correndo ha scelto di sfidare la malattia. “Lo sport è il mio salvavita. Gareggio per sensibilizzare la gente. Alcune volte è difficile gestire la sclerosi, conviverci, ma si sa che le difficoltà fanno crescere. E poi ci si può prendere anche tante soddisfazioni. Voglio continuare a camminar per tanti anni".

La mattinata è poi proseguita al campo sportivo comunale del paese, dove Silvia e i militari, raggiunti anche dal Sindaco di Remanzacco, Daniela Briz, hanno camminato insieme per una seduta di allenamento.