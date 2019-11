Silvio Fauner inaugura la pista di fondo di Sappada

La pista di fondo di Sappada ha sperto ufficialmente oggi sabato 30 novembre e, ad inaugurarla è stato il campione olimpico di casa Silvio fauner. La pista di fondo sarà gestita quest’anno dall’Associazione Sportiva camosci che si è aggiudicata 2 giorni fa il bando di gestione emanato dal comune di Sappada. “ La pista è un'importante risorsa per il territorio e siamo sicuri che l’associazione Camosci saprà gestirla nel migliore dei modi" riferisce l’assessore allo sport Fauner. Entusiasta per il nuovo incarico dell’associazione e la presidente Francesca Pupulin secondo la quale Sappada deve continuare ad essere un riferimento per il fondo. Anche il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, attraverso il suo presidente Fabrizio Piller Roner si è detto convinto che una gestione efficiente come quella che i Camosci possono offrire, con la complicità di tutti i servizi turistici del territorio, non può che essere di grande contributo per il turismo sportivo sul quale il consorzio sembra voler investire molto.