Simone Rocchi completa il roster delle Aquile

La Ueb Gesteco Cividale annuncia una nuova 'Eagle': è stato raggiunto, infatti, un accordo con Simone Rocchi per la stagione sportiva 2021/22.

Il 21enne romano muove i primi passi nella ''Lido di Roma'' Basket, portando alle finali nazionali sia la formazione Under 15 che, l'anno successivo, la Under 16. In seguito con la squadra Under 18 Eccellenza trionfa nella Coppa Italia di categoria. Passato diciannovenne alla Nuova Lazio Pallacanestro in serie C Silver Lazio, Simone fattura 20 punti a gara dimostrando di avere nel proprio DNA il tiro da fuori. La stagione 2018/19 lo vede alla Leonis Roma, dove coach Nunzi lo aggrega alla prima squadra; l'anno successivo si sposta in cadetteria, a Civitanova Marche, piazza che ne vedrà la definitiva consacrazione: 7 punti nella prima stagione, quella funestata dalla pandemia; 14 di media in quella appena trascorsa, che lo ha visto scendere in campo per 32' di media a gara contribuendo alla salvezza ai playout del club marchigiano. Notevole il suo mese di marzo 2021, in cui 21.3 di media a partita (con un season high di 27 contro Mestre), il 64% dall'arco e un minutaggio elevatissimo gli sono valsi il titolo di 'Under 21 Adidas del mese di marzo'.

''Sono molto contento di arrivare a Cividale, una squadra che l'anno scorso ha lottato per salire in A2 arrivando fino a Gara-5; poter essere allenato da un coach con l'esperienza e il curriculum di Pillastrini è straordinario, e non vedo l'ora di mettermi a sua disposizione e di conoscere i miei nuovi compagni per fare una stagione di alto livello con una società ambiziosa come la Gesteco. Forza Eagles!'', sono le sue prime parole con la maglia della Ueb.

''Con la firma di Simone Rocchi - commenta il presidente Davide Micalich - chiudiamo ufficialmente il roster per quanto riguarda i dieci giocatori titolari. siamo convinti di aver regalato a coach Pillastrini ed al suo staff una squadra profonda, intercambiabile, con la possibilità di alternare varie punte a seconda di situazioni tattiche all'interno delle varie partite. In particolare, con Simone chiudiamo il pacchetto di sei esterni che prevede anche Rota e Cassese in cabina di regia, gli esperti tiratori Chiera e Laudoni e la conferma di Enrico Micalich come giovane in crescita (sta lavorando in questi giorni a Cesenatico agli ordini di Pillastrini). Nello specifico, nonostante la giovane età, Rocchi ci darà quella pericolosità nel tiro dal perimetro che a tratti è mancata nel corso dell'annata appena terminata. Lo accogliamo a braccia aperte, siamo contentissimi e siamo certi che, facendo un ulteriore step in avanti, ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. L'accordo siglato è infatti biennale".