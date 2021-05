Slalom di Trieste, vittoria di Alessandro Zanoni

La prima edizione dello slalom triestino che dopo cinquant’anni ha preso a prestito un pezzo di strada della cronoscalata Trieste-Opicina è stata vinta dal pilota veronese che ha portato in gara una monoposto Gloria C8. Seconda piazza per il trevigiano Paolo Venturi su Elia Avrio, terza piazza per un’altra Gloria C8, guidata dal triestino Alberto Agosti.

Si è conclusa positivamente sotto l’aspetto tecnico e della partecipazione la prima edizione dello Slalom Automobilistico Trieste, organizzato dalla E4run Asd, da un’idea di Corrado Ughetti, fiduciario per la provincia di Trieste della delegazione friulana di Aci Sport, il quale, con la passione per il motorsport che da sempre lo anima, ha letteralmente buttato il cuore oltre i tanti ostacoli che comporta l’organizzazione di un evento sportivo come uno slalom, che ha di fatto “blindato” in casa alcune centinaia di persone, creando inevitabilmente qualche disagio. Ma ne è valsa la pena perché a Trieste si sono riaccesi i motori in chiave agonistica.

Del fatto che si sia corso, va ringraziato, in primis, Roberto Dipiazza, il primo cittadino di Trieste che ha fin da subito creduto nella gara. A seguire, Ac Trieste, Regione e tutti quanti – forze dell’ordine comprese – hanno svolto il loro ruolo istituzionale. Si è corso in una bella giornata di sole, agli ordini del direttore di gara Flavio Candoni, condotto nel ruolo di apripista da Alex Caffi, ex pilota di Formula Uno, il cui padre fu tra i piloti che nel passato corsero alla Trieste-Opicina, la gara che dal 1971 non si è più disputata.

All’evento hanno creduto anche gli sponsor, ai quali va dato il merito della buona riuscita. La risposta di Trieste c’è stata. Si può guardare al futuro con ottimismo. Tre le manche di gara, che hanno fatto seguito alla manche di ricognizione, questa senza tempo. Ricordiamo che delle 3 manche, valeva il miglior tempo agli effetti della classifica finale. Nella prima Alessandro Zanoni, della veronese Scuderia Omega, su Gloria C8 ha fatto segnare il miglior punteggio (il tempo nello slalom viene tramutato in punti). Per Zanoni 116,31, bene Roberto Marchi, secondo, con 123,55, terza piazza per il trevigiano (ha origini lombarde) Paolo Venturi, con 124,87. Su di lui pesavano 10 punti per avere toccato un birillo.

Miglior tempo di Venturi in manche 2 con 116,29 e 119,08 di Alberto Agosti, su Gloria C8, davanti a Zanoni, il quale non è stato perfetto in partenza. Infine, ecco la terza manche, con Zanoni che con 114,18 ha fatto segnare il miglior tempo di giornata, che vale come assoluto. Male Agosti (4 birilli abbattuti) ma il secondo tempo di seconda manche gli fa conquistare il terzo gradino. 117,59 per Venturi. Anche lui ha capitalizzato il tempo della seconda manche, quello che gli ha permesso di mantenere la seconda piazza assoluta. Peccato, ha detto Venturi, che nella terza manche il cambio si sia bloccato in terza. Per Zanoni, invece, una non esatta scelta dei rapporti. Quarta piazza per Paolo Marcon su Predator’s e quinta per Roberto Marchi che su Skoda Fabia R5 è stato il primo delle vetture turismo. Successo di Rino Muradore tra le storiche, su Ford Escort, davanti a Alberto Cellegher, su Innocenti Mini Cooper, e a Lorenzo Martincich, su Peugeot 205 Rallye. Sono stati 52 gli iscritti, di cui 50 i verificati.