Slitta anche il Giro del Friuli Juniores

Il 18° Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores-31^ Casut Cimolais in calendario dal 30 maggio al 2 giugno prossimi e organizzato dalla Società Ciclistica Fontanafredda, è stata rinviato, in attesa di una ricollocazione nel calendario nazionale/internazionale per il 2020, altrimenti l'arrivederci è al 2021.

Sono troppe, al momento, le incognite relative all’emergenza sanitaria Covid-19 che non permettono di poter procedere con l’organizzazione dell’evento. “Avevamo individuato tutte le sedi di tappa per realizzare una 18° edizione all’altezza della sua storia", spiega il presidente Gilberto Pittarella. "Purtroppo, però, la pandemia che il mondo sta affrontando ci obbliga, per ora, a fermarci. Prima di prendere questa sofferta decisione abbiamo aspettato, nella speranza di vedere presto la fine di questo incubo. Ora le priorità sono giustamente altre: noi, dal canto nostro, non possiamo che sperare che questa emergenza possa finire al più presto e che anche il mondo del ciclismo torni alla normalità in fretta".

"L’edizione 2020 del Giro del Friuli Juniores, avrebbe avuto come sede di tappa i Comuni di Maniago, Pordenone, Fontanafredda, Cimolais, Fiume Veneto e San Daniele. Vogliamo dire grazie alle Amministrazioni che avevano sposato il nostro progetto e anche a tutti gli sponsor che ci avevano accordato la loro fiducia", spiega il numero uno della società. "In questo drammatico momento, non solo sanitario ma anche economico. Così stando le cose è da irresponsabili chiedere contributi alle Amministrazioni pubbliche ed alle aziende, artigiani, commercianti, che dovranno affrontare una difficile ripresa produttiva. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sempre supportato e speriamo nel loro aiuto anche in futuro”, conclude Pittarella.