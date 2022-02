Snowboard, Fischnaller punta alla vittoria in Piancavallo

Si sono conclusi i tre giorni di allenamento della squadra azzurra di snowboard a Piancavallo, in preparazione della Coppa del Mondo del 12-13 marzo.

Prima del rientro a casa, il team italiano ha partecipato, venerdì 25 febbraio, al Welcome Day, promosso dallo Sci club Panorama di Pordenone, sodalizio che organizzerà la tappa friulana della Coppa del Mondo.

Il fuoriclasse quarantaduenne altoatesino Roland Fischnaller ha espresso l'auspicio di poter puntare alla vittoria, dopo il secondo posto del 2020. "Tutta la nostra squadra si trova sempre molto bene qui a Piancavallo. Le piste sono in condizioni perfette così come la logistica e i servizi, grazie alla professionalità e disponibilità di PromoTurismoFvg. La pista mi piace molto", ha continuato Capitan Fisch, "e sono fiducioso per un buon risultato".

Gli atleti e staff tecnico hanno ricevuto i saluti del presidente del comitato organizzatore Michele Scaramuzza, del direttore esecutivo di PromoTurismoFvg, Iacopo Mestroni, dell'assessore allo sport del Comune di Pordenone, Walter De Bortoli e del presidente della Fisi Friuli Venezia Giulia nonché a capo di Eyof 2023, Maurizio Dunnhofer che, per l'occasione, ha omaggiato il team azzurro con le polo ufficiali del Festival olimpico invernale della gioventù europea FVG 2023, le cui competizioni di snowboard si terranno proprio a Piancavallo nel mese di gennaio.

Nelle foto di Sergio Vaccher, gli azzurri in allenamento sulla Sauc e il gruppo del Welcome Day