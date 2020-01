Snowboard, Piancavallo in vetrina. Con un occhio alle Olimpiadi

"Eventi come quello ospitato nei prossimi giorni a Piancavallo rappresentano un tassello di un mosaico più ampio composto da manifestazioni di grande richiamo che creano innanzitutto riconoscibilità internazionale dei nostri luoghi e, al contempo, affidabilità nei confronti sia del turista che degli sportivi e tecnici che poi scelgono questo territorio". Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga partecipando oggi a Pordenone in Municipio alla conferenza stampa di presentazione della tappa di Coppa del mondo di snowboard in programma il 25 e 26 gennaio sulle piste di Piancavallo.

Alla presenza dell'assessore comunale allo Sport Walter De Bortoli, del sindaco di Aviano Ilario de Marco Zompit, del presidente dello Sporting Club Elena Salvadori e del delegato nazionale Federazione italiana sport invernali Enzo Sima, Fedriga ha ricordato come la Regione si stia sempre più caratterizzando nel dare ospitalità a grandi eventi sportivi con importanti ritorni di immagine e di turisti.

"Sono sempre di più - ha detto il governatore - le manifestazioni di richiamo nazionale e internazionale che trovano casa in Friuli Venezia Giulia. Ciò è dovuto sia alla presenza di impianti e strutture di altissimo livello ma anche per la capacità organizzativa senza eguali messa in campo con grande professionalità da uomini di sport di questo territorio e da una folta schiera di volontari. Tutto ciò aiuta sia la promozione del territorio sia la creazione di un'immagine affidabile della regione, che porta con se non solo richiamo turistico ma anche attrazione di investimenti. Realtà come Piancavallo - ha aggiunto Fedriga - aiutano a far diventare il Friuli Venezia Giulia un punto di riferimento per gli sport invernali; lo certifica il fatto che questo polo ha ospitato fino ad oggi un numero elevato di gare mondiali di diverse discipline sciistiche, dimostrandosi sempre pronto a cogliere nuove sfide".

La tappa sarà sotto i riflettori dei media internazionali, poiché verrà trasmessa da Raisport, Eurosport ma anche dalle principali televisioni tedesche e austriache. "Teniamo conto - ha evidenziato il governatore del Friuli Venezia Giulia - che Germania e Austria sono anche due dei Paesi che caratterizzano maggiormente il flusso turistico nel nostro territorio; questa gara rappresenta sicuramente anche un ottimo veicolo per la promozione della nostra regione in quei mercati".

I grandi eventi del "circo bianco" continueranno anche in futuro; nel 2021 Piancavallo ospiterà un'altra tappa dei mondiali di snowboard mentre nel 2023 i vari poli del Friuli Venezia Giulia saranno sede dei Giochi della gioventù europei invernali (Eyof).

"Quest'ultima manifestazione - ha spiegato Fedriga - non deve essere un punto di arrivo ma rappresentare la tappa di un percorso per dialogare con i vertici nazionali affinchè anche la nostra regione diventi sede di qualche evento legato alle Olimpiadi invernali in programma in Italia nel 2026. Non so se saremo in grado di raggiungere questo obiettivo, ma stiamo cercando di recuperare un'occasione non colta da chi ci ha preceduto. Forti delle tante gare internazionali già ospitate in Friuli Venezia Giulia in varie discipline, vorremo mettere la nostra esperienza al servizio di una grande manifestazione, facendo comprendere che ciò sarebbe utile al Paese e non solo al nostro territorio".