Sospesa l'Unesco Cities Marathon

Il Comitato organizzatore dell'Unesco Cities Marathon, dopo aver preventivamente informato le Amministrazioni e gli enti preposti sulle criticità in essere, viste le contingenti restrizioni sanitarie adottate, comunica di aver provveduto a sospendere tutte le manifestazioni in programma domenica 29 marzo. In particolare, non si correranno la maratona, la Iulia Augusta Run e la Unesco Roller Marathon, oltre agli eventi collegati.

Le decisioni sullo spostamento ad altra data o sull’annullamento della manifestazione saranno adottate in accordo con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e la Federazione Italiana Sport Rotellistici.