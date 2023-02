Sport Bonus si presenta a Palazzo Belgrado

"Credo che la misura dello Sport Bonus avvicinerà nuovi soggetti al sostegno dello sport. Il nostro mondo sportivo regionale non soffre ma cresce e per crescere ha bisogno di sempre maggiori risorse. Sono certa che questo sia l'imbocco di una strada positiva se sarà percorsa con l'impegno di tutti". L'assessore regionale allo Sport e cultura Tiziana Gibelli ha così definito l'iniziativa dello Sport Bonus introdotta con la Legge di stabilità per il 2023 e presentata oggi alla platea dei componenti del Consiglio regionale del Coni, che si è riunito a Udine a Palazzo Belgrado, presieduto da Giorgio Brandolin.

"Utilizzeremo lo stesso meccanismo virtuoso dell'Art Bonus regionale. I progetti meritevoli di finanziamento attraverso i bandi della Regione entreranno automaticamente nell'elenco di quelli finanziabili con lo Sport Bonus. Altri progetti potranno aggiungersi nel corso dell'anno se validati dalle federazioni" ha specificato ancora Gibelli ricordando che il regolamento attuativo della misura è in corso di redazione e sarà emanato nei prossimi mesi. A tal fine l'assessore si sta impegnando anche per assicurare un'implementazione dell'organico degli uffici regionali del Servizio Sport che, si stima, potrebbero trovarsi ad affrontare migliaia di nuove pratiche.

Gli elementi certi della misura, ad oggi, sono la natura dei beneficiari (associazioni sportive dilettantistiche che abbiano presentato progetti accreditati nell'elenco regionale), la tipologia dei mecenati (persone fisiche, fondazioni, escluse quelle bancarie, micro imprese, Pmi e grandi imprese).

Il beneficio fiscale sarà la detraibilità del 40 per cento delle risorse donate, secondo un accordo con l'Agenzia delle Entrate su cui la Regione è già al lavoro. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale regionale. Il budget a disposizione è di un milione di euro.

Brandolin ha ringraziato l'assessore e l'Amministrazione regionale per le ingenti risorse messe a disposizione delle realtà sportive negli anni della pandemia e tuttora per sostenere l'uscita dalla crisi e la piena ripresa delle attività; a tal proposito ha ricordato, in particolare, i due canali contributivi rispettivamente da 400mila euro e da 600mila, per l'acquisto di attrezzature sportive e per l'acquisto di veicoli, anche usati, per il trasporto degli iscritti alle varie discipline sportive svolte dalle Asd.

Il Coni, grazie ai contributi regionali, ha inoltre già erogato a 160 società 1,8 milioni di euro a titolo di ristoro sulle spese energetiche per i primi 8 mesi del 2022 e si appresta in questi giorni a riconoscere un anticipo sulle spese dell'ultimo quadrimestre dell'anno scorso, per un totale di circa 700mila euro complessivi.

In apertura di seduta il presidente del Coni e il Consiglio direttivo hanno voluto ricordare le figure di due dirigenti recentemente scomparsi, Enzo Cainero e Renato Del Castello, distintisi, seppure in ambiti disciplinari diversi, per il grande supporto dato al mondo sportivo regionale.