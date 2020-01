Sport in lutto, morto Kobe Bryant

Arriva dagli Usa la notizia che ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati di sport e di basket in particolare. Si è spento a soli 41 anni Kobe Bryant.

L'elicottero privato sul quale l'ex stella dei Lakers viaggiava è precipitato, intorno alle 14.30 americane (le 20.30 in Italia), nella zona di Los Angeles. Assieme a lui è morta anche la figlia 13enne Gina Maria; nulla da fare anche per le altre tre persone che si trovavano a bordo del velivolo. Ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Kobe era nato a Filadelfia, ma aveva trascorso il periodo tra i 6 e i 13 anni nel nostro Paese al seguito del papà Joe, anche lui cestista, che aveva vestito la maglia di Pistoia, Rieti, Reggio Calabria e Reggio Emilia. Proprio in virtù degli anni passati lungo lo Stivale parlava perfettamente italiano ed era un grande tifoso del Milan. Lascia la moglie Vanessa e altre tre figlie.

Selezionato nel draft del 1996, ha scritto una lunga pagina della storia della Nba, che aveva lasciato nel 2016. Accanto ai successi e agli 'anelli' conquistati con la canotta dei Lakers, nel suo palmares anche due ori a Cinque cerchi, vinti con la maglia degli Stati Uniti ai Giochi olimpici nel 2008 e nel 2012.