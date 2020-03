Stop ai Campionati Italiani Allievi di sci di fondo

"È con grande dispiacere che siamo costretti a sospendere la manifestazione, che speriamo di poter recuperare non appena i vari divieti cadranno". Il direttore di gara Mariano Malfitana è molto dispiaciuto dopo la comunicazione che, in ottemperanza alle indicazioni del Governo e alla nota federale emanata dalla Fisi, i Campionati Italiani Allievi di sci di fondo organizzati dal "Bachmann Sport College", in collaborazione con lo "Sci Cai Monte Lussari" e lo "Sci Club Weissenfels" non potranno, almeno per il momento, essere disputati.

In base a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, infatti, la Federazione Italiana Sport Invernali, ha deciso di sospendere fino al prossimo 3 aprile tutta l’attività sportiva delle categorie superbaby, baby, cuccioli, ragazzi e allievi oltre alle gare promozionali.

Malfitana e tutti i suoi collaboratori, però, non si arrendono e stanno già guardando al futuro in maniera positiva: "Non ci arrenderemo. Insieme agli amici del Tarvisiano e della Carnia stiamo pensando alla possibilità di recuperare le gare. La speranza è che questo possa avvenire già nel primo fine settimana di aprile. Ovviamente il tutto sarà subordinato al fatto che l’emergenza Covid-19 rientri consentendo a Governo e Federazione di togliere tutti i veti permettendo così ai nostri ragazzi di gareggiare in assoluta sicurezza e divertendosi".