Stop ai Mondiali, Lignano fa il tifo per Thompson

Il supporto di Lignano a Elaine Thompson dopo lo stop obbligato ai Mondiali di Doha, da cui trapelano indiscrezioni sulla prossima stagione degli atleti giamaicano-lignanesi con il campione mondiale del salto in lungo Tajay Gayle atteso anche sul rettilineo dei 100 metri e il ritiro della regina della velocità Shelly- Ann Fraser dopo le Olimpiadi di Tokyo. Un addio sofferto, ma indispensabile per favorire un rapido recupero e poter riprendere a breve la preparazione per le olimpiadi in programma tra meno di undici mesi, quello di Thompson ai Mondiali di Doha dove il problema al tendine d’Achille aveva già limitato le prestazione della giamaicana sui 100 che, in finale, si era fermata ai piedi del podio.

Dopo non aver potuto presentarsi ai blocchi di partenza della semi finale dei 200, sui social la Thompson, oro nei 100 e 200 metri a Rio 2016, non nasconde l’amarezza di non poter scendere in pista e raccogliere i frutti della preparazione costruita passo dopo passo al Teghil di Lignano, ma ringrazia per il sostegno e da appuntamento a Tokyo 2020. “Avremmo preferito vedere la Elaine che tutti conosciamo combattere in pista, ma Tokyo è molto vicino; ogni giorno è prezioso per favorire il recupero ed essere pronti per raccogliere medaglie olimpiche”, afferma Giorgio Dannisi, presidente della Nuova Atletica dal Friuli che, in collaborazione con l’amministrazione di Lignano, fa da tutor al gruppo caraibico, di casa da quattordici stagioni all’Hotel Fra i Pini.

Tajay Gayle anche sui 100 e Fraser pronta al ritiro dopo la rassegna Olimpica, queste le indiscrezioni che trapelano da Doha. Dopo l’inaspettato oro mondiale nel salto in lungo (8,69m), Gayle andrà a rimpolpare il gruppo dei velocisti giamaicani che, anche se non confermato da Pocket Rocket, dopo le Olimpiadi dovrebbe restare orfano della regina mondiale della velocità Shelly-Ann Fraser (10”71).

Non solo Giamaica, ma anche Barbados (Antonique Strachan - 200m), Bahamas (Sada Williams - 400m) e Turchia (Emre Barnes - 4x100), questi i paesi di provenienza di altri protagonisti dei Mondiali che hanno scelto Lignano come base per la preparazione estiva. Strutture di qualità, ospitalità e tranquillità, sono solo alcune delle caratteristiche sempre più apprezzate dai team che, come avvenuto più volte anche da parte dei cronisti, menzionano la cittadina balneare friulana nell’ambito delle rassegne internazionali promuovendo l’intero Friuli Venezia Giulia nel mondo.