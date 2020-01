Storia Neroverde, l'anno del centenario

Il popolo neroverde ha messo piede nell’anno di grazia 2020, l’anno dei cento anni del Calcio Pordenone. Gli ultimi trent’anni dei Ramarri sono noti ai più, ma tanti non ne conoscono le origini. Ecco allora che l’ultimo mio articolo del 2019 di questa ‘Passione Neroverde’ lo voglio dedicare proprio al ricordo, per pillole, della prima parte di questa storia centenaria. Era il primo ottobre 1920, un venerdì sera, quando l’assemblea dei soci dell’Unione Sportiva Pordenonese decise di nominare “delle commissioni per lo sviluppo delle sezioni Ciclismo, Podismo, Calcio e Alpinismo”.



Si trova notizia di ciò nel numero 235, del 6 ottobre 1920, del giornale ‘La Patria del Friuli’. Non che il calcio fosse sconosciuto in riva al Noncello prima del 1920… infatti nel 1913 la stessa Unione Sportiva Pordenonese iscrisse una squadra al campionato regionale di terza divisione, ma durò solo un paio di stagioni. La Grande Guerra mise ne a ogni attività calcistica e poi si dovette aspettare per altri due anni per vedere nuovamente i colori neroverdi in un rettangolo di gioco. Il rettangolo era quello delle ‘Casermette’ in via Molinari, dove, vent’anni dopo, al posto di un pallone ci furono le torture nazifasciste e da lì si ‘partiva’ per i campi di concentramento.



I colori erano neroverdi, segno del forte legame con Venezia. Si dice fossero stati proprio alcuni mercanti veneziani residenti sul Noncello, appassionati di quel ‘football’ che si stava espandendo in tutta Italia, a suggerire le tinte della divisa sociale, ma non vi è alcuna documentazione scritta di ciò. Il 1921 portò la nuova denominazione schiacciando l’occhio oltremanica: Football Club Pordenone. Per otto stagioni il ‘FC’ rimase in terza divisione, la veneto-giuliana, perdendo però nel 1926 la nuova denominazione. Il fascismo impose infatti l’italianissima ragione sociale “Terza coorte A. Salvato, 63° Legione Tagliamento”. Dev’essere stato un delirio per i cronisti dell’epoca commentare una partita del Pordenone citando la squadra in tal modo! Per fortuna durò una sola stagione e poi si tornò alla gloriosa Unione Sportiva Pordenone, lasciando però da parte l’anglofono football club. Il 1927 fu un anno da segnare con il circoletto rosso nella storia centenaria dei neroverdi: fu infatti l’anno del trasferimento dal campo delle Casermette al Motovelodromo di via Stadio, titolato al grande Ottavio Bottecchia dopo la sua morte avvenuta proprio in quell’anno. Seguirono poi gli Anni ’30 del secolo scorso, la partecipazione ai campionati dilettantistici di seconda e prima divisione, il Fascismo che stravolgeva nomi e campionati. Furono anni di ‘alti e bassi’, come poi successe molte altre volte in questi cento anni di storia.



Il 1939 fu anno di ‘alti’ e, soprattutto, di fortuna. A un campionato anonimo si sovrappose la vittoria della Coppa Venezia Giulia. In virtù di questo, e con una decisione una tantum, la Figc iscrisse il Pordenone al girone A della serie C per la stagione 1939/40. Vennero gli anni del secondo conitto mondiale, dove però non si interruppe l’attività calcistica. Furono gli anni in cui la squadra prese il nome dell’azienda Safop sino al 1947/48 quando tornò Ac Pordenone. Il dopoguerra vide un Pordenone prima tra i dilettanti e poi, alla ne degli Anni ’50 e dopo l’ennesima ristrutturazione dei campionati, in serie C. Erano gli anni della ‘colonia juventina’: Cesarini (proprio quello della famigerata zona Cesarini) Rossano, Sartore, Del Grosso e degli argentini Longo, Sacco e Ricaldone. Gli Anni ’60 furono anche quelli che videro Gildo Marchi, il principe dei giornalisti sportivi naoniani, coniare il termine ‘Ramarri’ per i ragazzi in neroverde. Successivamente, in un’intervista degli Anni ’90 disse: “Mi sono ispirato alle rive del Noncello, che sono scure e verdi e non dimentichiamo neppure che i ramarri, almeno allora, nel Noncello vivevano e vivevano bene”. Mitico! Poi tanta serie D, dal 1964/65 al 1978/79 quando, con Ugo Caon presidente e Adriano Buffoni in panca, con una squadra giovanissima (età media 21 anni!), i Ramarri vinsero il campionato e approdarono alla C2 dove rimasero per una decina d’anni senza acuti.



La retrocessione in Interregionale nella stagione 1988/89 dette l’avvio all’epoca D’Antuono, il mitico ‘Bum-Bum Peppino’, e alla più grande sceneggiata tragedia a cui i tifosi neroverdi abbiano potuto assistere: nomi altisonanti ingaggiati, Beccalossi e Podavini per tutti, e retrocessioni a rafca con fallimento nale decretato dal Tribunale di Pordenone il 18 dicembre 1990. Dall’interregionale alla prima categoria, quattro categorie in tre stagioni: un record del mondo! Poi la lenta risalita con Sante Bongiorno alla presidenza e il passaggio della proprietà a Ettore Setten nel luglio 1994. L’inizio dell’era Setten, con Rigo e Espanoli, ci porterà prima al ritorno nel 2002 in C2 e subito dopo all’ennesimo tracollo, che fu superato grazie alla regia di un giovane sindaco pordenonese innamorato del pallone (!) e al cuore di alcune persone, con due Giampaoli su tutti: Zuzzi e Zanotel. Tre stagioni e poi l’arrivo di Mauro Lovisa che dei ramarri era già stato bomber prolifico. Ma da Setten in poi siamo già nella quotidianità e quella storia, entusiasmante, la racconteremo un’altra volta. Un grazie va a Dario Perosa che, con il suo “1920/1996 Pordenone Calcio – La storia dei Ramarri”, è prezioso cantore di gran parte della nostra storia. E inne e come sempre: “Forza Ramarri, forza Neroverdi, forza forza Pordenone!”