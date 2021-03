Straordinario record Extreme Ice ai Laghi di Fusine

Ai Laghi di Fusine grazie ad Apnea Evolution con Afru - Associazione Italiana Facilitatori risorse Umane, è stato realizzato il record programmato di apnea sotto i ghiacci in team e in ipotermia. Un primato sofferto viste le condizioni climatiche estreme, con temperatura esterna di -8 C° e la temperatura dell'acqua di 1C° e i partecipanti con mute estive poco più spesse di un millimetro.

Il team di atleti è stato seguito dai fisiologi dell'Università di Udine, dagli psicologi e dagli straordinari professionisti della sicurezza in superficie della società di Salvamento nazionale e dalla Gymnasium.

In 50' sono stati percorsi 2000 metri sotto una spessa coltre di ghiaccio con la possibilità di respirare solo ogni 50 metri. La gestione del team è stata determinante e fondamentale per la riuscita dell'impresa.

Tre uomini e una donna, tutti istruttori Apnea Academy, hanno realizzato questa straordinaria performance. Gli organizzatori, gli atleti e il team di assistenza dedicano questo primato a tutti i professionisti, aziende e imprenditori che stanno lottando per superare la crisi legata alla pandemia.

"Quello che abbiamo fatto oggi non è nulla di più di quello che stanno facendo i professionisti e le organizzazioni pubbliche e private nel mondo del lavoro", ha detto Alessandro Vergendo. "Insieme ritorneremo a respirare, come abbiamo fatto oggi con il nostro team superando le difficoltà estreme come l'ipotermia, la fame d'aria e la stanchezza".

"Questo evento è stato possibile grazie alla sinergia con le istituzioni del Friuli Venezia Giulia e il Comune di Tarvisio e ai partner, come Confcommercio e Confcommercio professioni", ha detto la presidente Afru, Rosarita Gagliardi.