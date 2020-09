Successo a Palmanova per il Concorso Ippico Internazionale

Dal 18 al 20 settembre, nella splendida cornice della città stellata di Palmanova, patrimonio Unesco dal 2017, si è svolto il concorso ippico internazionale di completo, patrocinato dall'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e dal comune di Palmanova.

L'evento tra i più attesi nel panorama equestre nazionale e internazionale è stato ospitato, come consuetudine dal Centro Ippico Militare del Reggimento "Genova Cavalleria" (4°) con sede a Palmanova, Unità alle dipendenze della Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli".

Oltre 140 i cavalieri e amazzoni che hanno preso parte all'evento sportivo, molti dei quali provenienti da diversi Paesi Europei. In un contesto paesaggistico particolarmente affascinante e nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, gli atleti sono stati protagonisti nelle discipline di Dressage, le cui gare sono state svolte presso il capo ostacoli Ettore Lajolo del Genova Cavalleria, del Cross-Country il sabato lungo la cinta bastionata della città, per concludersi domenica con le competizioni di salto ostacoli presso il campo ostacoli Ettore Lajolo.

Il Sindaco di Palmanova, Francesco Martines: “Anche se quest’anno, per questioni sanitarie, le gare si sono svolte a porta chiuse, il Concorso Ippico rimane un grande evento per la città. Un ottimo viatico per far conoscere Palmanova a livello nazionale e internazionale, ospitando così tanti atleti provenienti da paesi di tutta europa. L’ippica e l’equitazione sono per Palmanova una grande risorsa che abbiamo il dovere di valorizzare”.

Il Genova Cavalleria esprime l'unico Centro Ippico Militare dell'Esercito nel nordest e vanta una secolare tradizione nel campo dell'equitazione militare che viene mantenuto vivo dalla passione e dedizione di personale appositamente qualificato.