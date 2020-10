Primo successo, in esterna, per la Cda, che s'impone per 1-3 sul parquet delle Sorelle Ramonda.

Gara difficile da interpretare per le friulane che, al centro, oltre a Nardini deve rinunciare anche a Mazzoleni che, in allenamento, si è procurata una distorsione alla caviglia. Barbieri sposta Bartesaghi al centro a fare coppia con Barbazeni e Dalla Rosa in banda con Tirozzi. Il sestetto si completa con Vallicelli in regia, Smirnova opposto e Norgini libero. Parte bene Talmassons con Tirozzi e Smirnova in evidenza (4-7). Ace di Tirozzi per il 5-9. Ottimo anche il servizio di Bartesaghi (6-12) e primo time out per le padrone di casa. Smirnova e Tirozzi tengono a distanza Montecchio 10-17. Talmassons molto bene anche in difesa e ricezione 12-19. Sul 13-21, Montecchio chiama il secondo time out ma Talmassons non si distrae e Tirozzi chiude il set sul 15-25.

Secondo parziale senza cambi per Barbieri, con le ragazze della Cda concentrate e attente in difesa; con Smirnova in evidenza in attacco si portano avanti per 4-6. Dopo uno scambio spettacolare le padrone di casa si portano sul 7-7. Entra Pagotto in battuta per Barbazeni. Si gioca in perfetto equilibrio (11-11). Altro infortunio per le friulane: esce Tirozzi ed entra Cristante al centro con Bartesaghi in banda. Talmassons, nonostante tutto, si porta avanti 13-15 e Montecchio chiama il primo time out. Sul 15-16, anche Barbieri ferma il gioco. Smirnova si prende carico dell’attacco (15-18). Montecchio recupera sul 20 pari. Talmassons lotta con tanto cuore e si porta sul 22-23. Grande Bartesaghi per il 23-24. Ace delle padrone di casa e time out Cda, che pareggia i conti con Smirnova 25 pari. Una decisione arbitrale dubbia consegna il parziale alle padrone di casa per 27-25.

Terzo set con Pagotto al centro e una Cda per niente demoralizzata (4-7). Bartesaghi imprendibile (6-10) e primo time out per le padrone di casa. Ancora Bartesaghi e un muro di Vallicelli per il 6-12. Montecchio sbaglia (9-16) e secondo time out per le padrone di casa. Talmassons, con grinta, porta a casa il set con Barbazeni per 18-25.

Quarto set con un poker di Bartesaghi, imprendibile (1-5). Dalla Rosa vero jolly del Talmassons porta le friulane sul 5-9 e poi con un muro sul 7-11. Un attacco di Dalla Rosa e un muro di Pagotto frenano il recupero delle Sorelle Ramonda che chiamano il time sul 16-19. Montecchio non molla e recupera sul 19-20, con le friulane che chiamano il primo time out. Magia di Vallicelli per il 20-23 e attacco di Bartesaghi (20-24). Una grande difesa di Norgini crea i presupposti dell’attacco vincente di Bartesaghi che chiude il match sul 21-25.

Senza Nardini, Mazzoleni e Tirozzi, la Cda ha stupito tutti, dimostrando cuore e grinta ma anche la bontà di un gruppo che ha vinto anche contro la sfortuna.

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Cda Talmassons: 1-3 (15-25, 25-27, 18-25, 21-25)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio: Bovo, Battista, Monaco, Canton, Mangani, Covino, Sacchetti, Imperiali (L), Bartolini, Bastianello, Brandi, Rosso e Cagnin. Allenatore: Simone Alessio e Vice: Antoniazzi Giacomo.

Cda Talmassons: Barbanzeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano.

Arbitri: Matteo Selmi e Marta Mesiano.